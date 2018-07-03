Киноактриса Ия Нинидзе откровенно рассказала об онкологии

Творческая жизнь Ии складывалась успешно, а вот в личной жизни было больше разочарований. За плечами Нинидзе три брака, двое детей. Первым мужем киноактрисы стал сын популярной в СССР Софико Чиаурели, второй был актером, третий – дизайнером. Последняя любовь с женатым бизнесменом закончилась трагически: любимый человек был зависимым от наркотиков и скончался. Детей актриса поднимала в одиночестве.В 2012 году у нее диагностировали рак. Понадобилась операция, затем еще одна. Борьба мужественной женщины помогла ей справиться с болезнью. Сейчас Нинидзе живет и радуется детям и внукам.