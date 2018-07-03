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Киноактриса Ия Нинидзе откровенно рассказала об онкологии

57-летняя актриса кино, блеснувшая в 7 лет в фильме «Не горюй» Данелия, а затем в 16 лет в мюзикле «Небесные ласточки» - Ия Нинидзе откровенно рассказала о своей борьбе с онкологией в программе «Судьба человека» с ведущим Борисом Корчевниковым.

Киноактриса Ия Нинидзе откровенно рассказала об онкологии


Творческая жизнь Ии складывалась успешно, а вот в личной жизни было больше разочарований. За плечами Нинидзе три брака, двое детей. Первым мужем киноактрисы стал сын популярной в СССР Софико Чиаурели, второй был актером, третий – дизайнером. Последняя любовь с женатым бизнесменом закончилась трагически: любимый человек был зависимым от наркотиков и скончался. Детей актриса поднимала в одиночестве.

В 2012 году у нее диагностировали рак. Понадобилась операция, затем еще одна. Борьба мужественной женщины помогла ей справиться с болезнью. Сейчас Нинидзе живет и радуется детям и внукам.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 11:20
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