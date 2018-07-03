Власти СССР не финансировали военные исследования НЛО
Во время беседы с журналистами российский ученый Владимир Сурдин затронул тему внеземных цивилизаций. Оказалось, что власти СССР не финансировали военные исследования НЛО.
Только когда они предположили, что вражеские объекты могут маскироваться под технологии пришельцев, была создана специальная комиссия. Расследования развенчали такие гипотезы, и больше никто не затрагивал тему кораблей гуманоидов. Американцы опередили советских ученых на 20 лет, а причиной закрытия проектов стала информация, появившаяся в сетях.
Зарубежные источники часто сообщают о встречах военных с НЛО. Недавно объект преследовал воздушный транспорт, а в 2004 г авианосец пытался перехватить космического противника, зафиксированного радарами, который удивил людей своей невероятной маневренностью над территорией Мексики.