Власти СССР не финансировали военные исследования НЛО

Только когда они предположили, что вражеские объекты могут маскироваться под технологии пришельцев, была создана специальная комиссия. Расследования развенчали такие гипотезы, и больше никто не затрагивал тему кораблей гуманоидов. Американцы опередили советских ученых на 20 лет, а причиной закрытия проектов стала информация, появившаяся в сетях.Зарубежные источники часто сообщают о встречах военных с НЛО. Недавно объект преследовал воздушный транспорт, а в 2004 г авианосец пытался перехватить космического противника, зафиксированного радарами, который удивил людей своей невероятной маневренностью над территорией Мексики.