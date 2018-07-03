Ученые: Скорость, гравитация и анабиоз возглавили список способов реального перемещения во времени

В первом случае срабатывает теория Эйнштейна, которая уже была доказана на практике. Вот только разница во времени была минимальной и полученные результаты не воспринимались серьезно. Сильная гравитация тоже может замедлить такие процессы, а в состоянии анабиоза можно выжить во время путешествия к далеким небесным телам. Ученые обратили внимание на бактерии, способные миллионы лет находиться в спячке, пока не возникнут приемлемые условия для их жизни.Кроме того, сюда также вошли туннели между временем и пространством, существующие на просторах Вселенной. Они помогают преодолеть огромные расстояния за секунды, но такие порталы еще нужно найти. Американский специалист Рон Маллет считает, что с помощью цилиндра света тоже можно обмануть реальность. Объект внутри него способен перемещаться не только в будущее, но и прошлое.