Евгения Феофилактова откровенно рассказала об изменах Антона Гусева

Однако недавно в соцсетях молодая женщина заявила, что инициатором развода выступила она сама, так как Антон Гусев ей постоянно изменял и неумело это скрывал.Ранее Феофилактова не касалась истории своего развода и не высказывала своего отношения к нынешней супруге Гусева Виктории Романец.На днях при общении с подписчиками Евгения заявила, что она не «брошенка»., – заявила звезда «Дома-2».Фанаты были несколько шокированы такой откровенностью, ведь свою личную жизнь Феофилактова тщательно оберегает.Напомним, что уже несколько месяцев пользователи обсуждают роман Евгении Феофилактовой с загадочным поклонником и не так давно женщина устроила роскошный праздник в честь дня рождения тайного близкого человека.Ну а главное место в ее жизни сейчас занимает один мужчина – сын Даниэль.