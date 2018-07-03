Евгения Феофилактова откровенно рассказала об изменах Антона Гусева
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Евгения Феофилактова до недавнего времени старалась обходить в разговорах темы своей личной жизни – и прошлой и настоящей.
Однако недавно в соцсетях молодая женщина заявила, что инициатором развода выступила она сама, так как Антон Гусев ей постоянно изменял и неумело это скрывал.
Ранее Феофилактова не касалась истории своего развода и не высказывала своего отношения к нынешней супруге Гусева Виктории Романец.
На днях при общении с подписчиками Евгения заявила, что она не «брошенка».
«Меня невозможно поменять на кого-то. Я могу только уйти, пока у кого-то «секретный» секс по машинам», – заявила звезда «Дома-2».
Фанаты были несколько шокированы такой откровенностью, ведь свою личную жизнь Феофилактова тщательно оберегает.
Напомним, что уже несколько месяцев пользователи обсуждают роман Евгении Феофилактовой с загадочным поклонником и не так давно женщина устроила роскошный праздник в честь дня рождения тайного близкого человека.
Ну а главное место в ее жизни сейчас занимает один мужчина – сын Даниэль.
Однако недавно в соцсетях молодая женщина заявила, что инициатором развода выступила она сама, так как Антон Гусев ей постоянно изменял и неумело это скрывал.
Ранее Феофилактова не касалась истории своего развода и не высказывала своего отношения к нынешней супруге Гусева Виктории Романец.
На днях при общении с подписчиками Евгения заявила, что она не «брошенка».
«Меня невозможно поменять на кого-то. Я могу только уйти, пока у кого-то «секретный» секс по машинам», – заявила звезда «Дома-2».
Фанаты были несколько шокированы такой откровенностью, ведь свою личную жизнь Феофилактова тщательно оберегает.
Напомним, что уже несколько месяцев пользователи обсуждают роман Евгении Феофилактовой с загадочным поклонником и не так давно женщина устроила роскошный праздник в честь дня рождения тайного близкого человека.
Ну а главное место в ее жизни сейчас занимает один мужчина – сын Даниэль.