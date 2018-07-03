Джигурда оправдал россиянок за секс с иностранными болельщиками

Известный своими громкими высказываниями и выходками Никита Джигурда не смог промолчать относительно скандала о доступных россиянках, которые занимаются сексом с иностранными болельщиками. По мнению эпатажного артиста, российские мужчины сами виноваты в том, что их женщины любому приезжему вешаются на шею любому приезжему. Джигурда отмечает, что из-за низких зарплат и несправедливости российские мужчины находятся в постоянном стрессе, поэтому у них нет «эстрогена секса». В результате женщины идут к богатым самцам.Никита Джигурда сравнил россиянок с бабочками, которые к иностранцам летят как бабочки на огонь, не подозревая, чем это может закончиться. По мнению звезды, именно так женщины ведут себя в том случае, если мужчины в своей стране их не устраивают. Также Джигурда отмечает, что среди легкомысленных особ имеются и меркантильные личности, которые через суды потом будут доказывать отцовство иностранцев.