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Джигурда оправдал россиянок за секс с иностранными болельщиками

Эпатажный артист Никита Джигурда нашёл оправдание для россиянок за секс с футбольными болельщиками. По словам Джигурды нет у мужчин в России «эстрогена секса», поэтому россиянки, предпочитают приезжих туристов на ЧМ-2018.

Джигурда оправдал россиянок за секс с иностранными болельщиками


Известный своими громкими высказываниями и выходками Никита Джигурда не смог промолчать относительно скандала о доступных россиянках, которые занимаются сексом с иностранными болельщиками. По мнению эпатажного артиста, российские мужчины сами виноваты в том, что их женщины любому приезжему вешаются на шею любому приезжему. Джигурда отмечает, что из-за низких зарплат и несправедливости российские мужчины находятся в постоянном стрессе, поэтому у них нет «эстрогена секса». В результате женщины идут к богатым самцам.

Никита Джигурда сравнил россиянок с бабочками, которые к иностранцам летят как бабочки на огонь, не подозревая, чем это может закончиться. По мнению звезды, именно так женщины ведут себя в том случае, если мужчины в своей стране их не устраивают. Также Джигурда отмечает, что среди легкомысленных особ имеются и меркантильные личности, которые через суды потом будут доказывать отцовство иностранцев.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
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