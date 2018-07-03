Настасья Самбурская поделилась эффектным снимком из Альп

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 2 Июл 2018 в 7:11 PDT

Накануне Настасья Самбурская на своей странице в Instagram выложила новую фотографию, которую она подписала: «Альпы». На снимке актриса запечатлена в чёрной футболке и шортах, а также на ней спортивная обувь в тон. На заднем фоне красивые горы и крохотные домики виднеющиеся вдали. На снимке актриса радостно улыбается, указывая рукой на знаменитые Альпы.На новую фотографию мгновенно отреагировали подписчики актрисы. В комментариях они назвали Настасью крутой красоткой, от которой захватывает дух. Также поклонники актрисы отметили, что спортивной одежде она смотрится женственно. В первые минуты публикации снимок Самбурской заработал более 23 000 лайков и большое количество комментариев от восторженных подписчиков.