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Настасья Самбурская поделилась эффектным снимком из Альп

Актриса Настасья Самбурская отправилась отдыхать в Альпы. Судя по постам в Instagram, звезда хорошо проводит свой отпуск, позируя на фоне роскошной альпийской природы, и купаясь в озере Варда.

Настасья Самбурская поделилась эффектным снимком из Альп


Накануне Настасья Самбурская на своей странице в Instagram выложила новую фотографию, которую она подписала: «Альпы». На снимке актриса запечатлена в чёрной футболке и шортах, а также на ней спортивная обувь в тон. На заднем фоне красивые горы и крохотные домики виднеющиеся вдали. На снимке актриса радостно улыбается, указывая рукой на знаменитые Альпы.

На новую фотографию мгновенно отреагировали подписчики актрисы. В комментариях они назвали Настасью крутой красоткой, от которой захватывает дух. Также поклонники актрисы отметили, что спортивной одежде она смотрится женственно. В первые минуты публикации снимок Самбурской заработал более 23 000 лайков и большое количество комментариев от восторженных подписчиков.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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