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Николай Басков показал на видео невероятные приключения русских в Италии

Певец Николай Басков на своей странице в Instagram поделился видеороликом о невероятных приключениях русских туристов в Италии. От позитивного видео артиста подписчики пришли в восторг.

Николай Басков показал на видео невероятные приключения русских в Италии


Николай Басков отдыхает в Италии, но при этом следит за главными событиями в России. Победу сборной России в матче с Испанией певец отпраздновал шопингом, затем он отправился на новые приключения. После победы российской команды Николай пребывает в прекрасном расположении духа, он решил подарить своим подписчикам немного позитива.

Певец снял видеоролик, на котором запечатлена сцена, основанная на кадрах из кинокомедии «Бриллиантовая рука», придумав продолжение в виде танца. Ролик с Николаем Басковым и его коллегой по сцене получился просто превосходным. Подписчики артиста пришли в восторг от видео, однако некоторый фаната заметили отсутствие невесты певца Виктории Лопыревой, что их немного смутило.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:20
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