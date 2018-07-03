Николай Басков показал на видео невероятные приключения русских в Италии

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 2 Июл 2018 в 9:17 PDT

Николай Басков отдыхает в Италии, но при этом следит за главными событиями в России. Победу сборной России в матче с Испанией певец отпраздновал шопингом, затем он отправился на новые приключения. После победы российской команды Николай пребывает в прекрасном расположении духа, он решил подарить своим подписчикам немного позитива.Певец снял видеоролик, на котором запечатлена сцена, основанная на кадрах из кинокомедии «Бриллиантовая рука», придумав продолжение в виде танца. Ролик с Николаем Басковым и его коллегой по сцене получился просто превосходным. Подписчики артиста пришли в восторг от видео, однако некоторый фаната заметили отсутствие невесты певца Виктории Лопыревой, что их немного смутило.