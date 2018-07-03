Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж
О помолвке звезды сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко, а также ее избранника Карла Кука стало известно осенью минувшего года. А несколько дней назад актриса вышла замуж. Фотоснимки с торжества знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Торжественная церемония прошла в Сан-Диего. Новоиспеченные супруги поделились кадрами с венчания в социальной сети Instagram. Кайли разместила один черно-белый снимок, на котором они с возлюбленным запечатлены на официальной части церемонии, другое фото было сделано непосредственно перед вечеринкой по случаю бракосочетания.
Для церемонии актриса выбрала традиционное белое свадебное платье, а для вечеринки остановила свой выбор на кружевном комбинезоне.
Стоит напомнить, что для Кейли Куоко этот брак уже не первый: союз, заключенный с теннисистом Райаном Свитингом несколько лет назад, продлился менее двух лет. С Карлом Кейли начала встречаться в 2016 году. Для него этот брак стал первым.
Торжественная церемония прошла в Сан-Диего. Новоиспеченные супруги поделились кадрами с венчания в социальной сети Instagram. Кайли разместила один черно-белый снимок, на котором они с возлюбленным запечатлены на официальной части церемонии, другое фото было сделано непосредственно перед вечеринкой по случаю бракосочетания.
Для церемонии актриса выбрала традиционное белое свадебное платье, а для вечеринки остановила свой выбор на кружевном комбинезоне.
Стоит напомнить, что для Кейли Куоко этот брак уже не первый: союз, заключенный с теннисистом Райаном Свитингом несколько лет назад, продлился менее двух лет. С Карлом Кейли начала встречаться в 2016 году. Для него этот брак стал первым.