Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж







Торжественная церемония прошла в Сан-Диего. Новоиспеченные супруги поделились кадрами с венчания в социальной сети Instagram. Кайли разместила один черно-белый снимок, на котором они с возлюбленным запечатлены на официальной части церемонии, другое фото было сделано непосредственно перед вечеринкой по случаю бракосочетания.Для церемонии актриса выбрала традиционное белое свадебное платье, а для вечеринки остановила свой выбор на кружевном комбинезоне.Стоит напомнить, что для Кейли Куоко этот брак уже не первый: союз, заключенный с теннисистом Райаном Свитингом несколько лет назад, продлился менее двух лет. С Карлом Кейли начала встречаться в 2016 году. Для него этот брак стал первым.