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Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж

О помолвке звезды сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко, а также ее избранника Карла Кука стало известно осенью минувшего года. А несколько дней назад актриса вышла замуж. Фотоснимки с торжества знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж


Торжественная церемония прошла в Сан-Диего. Новоиспеченные супруги поделились кадрами с венчания в социальной сети Instagram. Кайли разместила один черно-белый снимок, на котором они с возлюбленным запечатлены на официальной части церемонии, другое фото было сделано непосредственно перед вечеринкой по случаю бракосочетания.

Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж

Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж


Для церемонии актриса выбрала традиционное белое свадебное платье, а для вечеринки остановила свой выбор на кружевном комбинезоне.
Стоит напомнить, что для Кейли Куоко этот брак уже не первый: союз, заключенный с теннисистом Райаном Свитингом несколько лет назад, продлился менее двух лет. С Карлом Кейли начала встречаться в 2016 году. Для него этот брак стал первым.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:00
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