Синди Кроуфорд поделилась «честным селфи»

Стоит отметить, что Синди Кроуфорд без макияжа даже лучше. Армия подписчиков отметила натуральную красоту модели, а также то, что она выглядит моложе своих лет.Синди передала эстафету моделям Кристи Тарлингтон, Гейли Эллиот и Хелене Кристенсен. Эллиот уже успела ответить подруге утренним снимком.