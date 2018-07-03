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Синди Кроуфорд поделилась «честным селфи»

52-летняя модель Синди Кроуфорд приняла вызов известного стилиста Саманты Макмиллен, согласно которому она должна была обнародовать снимок сразу после пробуждения. Звезда сделала все по правилам, поделившись на днях с поклонниками в Instagram «честным» селфи. На снимке Кроуфорд запечатлена без укладки и фильтров.

Синди Кроуфорд поделилась «честным селфи»


Синди Кроуфорд поделилась «честным селфи»


Стоит отметить, что Синди Кроуфорд без макияжа даже лучше. Армия подписчиков отметила натуральную красоту модели, а также то, что она выглядит моложе своих лет.

Синди Кроуфорд поделилась «честным селфи»


Синди передала эстафету моделям Кристи Тарлингтон, Гейли Эллиот и Хелене Кристенсен. Эллиот уже успела ответить подруге утренним снимком.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 09:45
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