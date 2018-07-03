ЧМ-2018: Фантастический камбэк сборной Бельгии

«Ростов Арена» вместе с ростовскими любителями футбола прощался с играми чемпионата мира. Последней встречей на изумрудном газоне стадиона в Ростове-на-Дону стало противостояние национальных команд Бельгии и Японии. До отчётного матча японцы побеждали чаще, но именно бельгийцы вышли на поединок в ранге фаворитов. Первый тайм «Азар и компания» провели в тщетных атаках (0:0), а вот вторая половина игра стала, возможно, самым драматичным и зрелищным таймом всего чемпионата мира в России.Едва стартовала вторая 45-минутка, как футболисты из Страны Восходящего Солнца, перехватив мяч, отправили Харагути в быстрый отрыв. Генки вошёл в штрафную, сделал движение корпусом и внезапно пробил в дальний угол. Круглый аккуратно улёгся под штангу – так неожиданно Япония открыла счёт! Через 4 минуты «синим самураям» удался дальний «выстрел» - это Такаси направил сферу идеально точно под левую стойку ворот Куртуа. Бельгийского кипера обвинить не в чём, однако японцы уже впереди с гандикапом в два мяча!Запахло суперсенсацией, но тут потрясающий удар головой удаётся Вертонгену – круглый по траектории, неподвластной физическим расчётам, влетает в верхний угол ворот Кавасимы.Сразу несколько удачных замен проводит коуч бельгийцев. Один из вышедших на поле – Феллайни, перевисев в воздухе соперников, головой на 74-й минуте отправляет мяч с отскоком от земли в «рамку» отчаянно защищаемую голкипером и беками японской сборной.Делает замены и Акиро Нисино, появившийся кумир японских фанов Хонда крайне опасно пробил со штрафного. Затем «синие самураи» почти в полном составе пошли на серию угловых, пытаясь «добить» бельгийцев в уже добавленное время, но получили «сэпукку». В ритуале, именуемом «харакири» для сборной Страны Восходящего Солнца, приняли участие: вратарь Куртуа, быстро вбросивший сферу, Тома Менье, сделавший пас, Ромелу Лукаку, остроумно пропустивший мяч, и Насер Шадли, забивший победный мяч на последних секундах встречи.Организованная и самоотверженная сборная Японии, потерявшая бдительность лишь на полминуты, теперь возвращается домой. Блистательная сборная Бельгии, совершившая самый невероятный камбэк на ЧМ-2018, выходит в ¼ финала турнира, где сразится со сборной Бразилии.