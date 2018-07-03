Компания Mitsubishi разрабатывает робота для поиска и обезвреживания морских мин

В состав комплекса будет входить модель необитаемой подлодки и специального робокатера. По длине он достигает 5 метров, а общий вес комплекса будет достигать как минимум тонну. На текущий момент, в Японии обезвреживание морских осуществляется с помощью тральщиков. Только данный способ сопровождается большим риском для жизни и здоровья экипажа водного транспорта.С целью избежать излишних рисков, а так же ускорить процесс поиска морских мин, планируется разработка указанного роботизированного морского комплекса. Как рассказали разработчики, полноценное его использование может быть начато уже в 2022 году. Общая стоимость новой разработки может составить примерно $36 млн.Роботизированный морской комплекс, осуществляет поиск и обезвреживание морские мины следующим образом: в случае обнаружения взрывного устройства, подводным роботом передаются ее точные координаты на борт робокатера, с последующим отходом на безопасное расстояние. Далее вступает в действие сам робокатер, который выпускает по в район расположения мины детонирующий заряд.