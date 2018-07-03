АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Компания Mitsubishi разрабатывает робота для поиска и обезвреживания морских мин

Из сообщений The Japan Times, известно, что Министерством обороны Японии, совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries, достигнуто соглашение относительно разработки прототипа роботизированного морского комплекса, основная задача которого будет заключаться в поиске для ведомства, а так же обезвреживания морских мин.

В состав комплекса будет входить модель необитаемой подлодки и специального робокатера. По длине он достигает 5 метров, а общий вес комплекса будет достигать как минимум тонну. На текущий момент, в Японии обезвреживание морских осуществляется с помощью тральщиков. Только данный способ сопровождается большим риском для жизни и здоровья экипажа водного транспорта.
Компания Mitsubishi разрабатывает робота для поиска и обезвреживания морских мин


С целью избежать излишних рисков, а так же ускорить процесс поиска морских мин, планируется разработка указанного роботизированного морского комплекса. Как рассказали разработчики, полноценное его использование может быть начато уже в 2022 году. Общая стоимость новой разработки может составить примерно $36 млн.

Роботизированный морской комплекс, осуществляет поиск и обезвреживание морские мины следующим образом: в случае обнаружения взрывного устройства, подводным роботом передаются ее точные координаты на борт робокатера, с последующим отходом на безопасное расстояние. Далее вступает в действие сам робокатер, который выпускает по в район расположения мины детонирующий заряд.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После исчезновения кислорода на Земле все живые
ЧМ-2018: Фантастический камбэк сборной Бельгии
Эпоха палеолита стала трамплином для развития
Компания Mitsubishi разрабатывает робота для
Космодром Байконур запретил сотрудникам
Хейтеры обвиняют Ольгу Бузову в наведении порчи
Дональд Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал
Галкин показал, какую Пугачеву он любит больше
Ученые выяснили причины возникновения вокруг
Генетики определили состав защитных свойств
Евгения Феофилактова откровенно рассказала об
Леонардо да Винчи после контактов с пришельцами
Япония приступает реализацию проекта по ветряной
Беременная Лера Кудрявцева не смогла сдержать
Rambler и Сбербанк внедряют новый сервис заказа
Китайские ученые рассказали про свое
Дочь Татьяны Навки восхитила своей походкой
Настасью Самбурскую назвали одной из самых
Австралиец был напуган видом 2-метрового питона в
Британец с редким геном вылечил диабет первого
Ученые: Катастрофическое столкновение повлияло на
Ученые: Волки из Чернобыля могут стать
Ученые: Поведение человека в операционных
На Филиппинах расстреляли мэра одного из городов
Российские ученые испытали генную терапию при
Ученые раскрыли новое понимание некоторых
Японская технология переработки отходов будет
В Монголии обнаружены самые старые доказательства
Пользователи сетей были напуганы видео с зависшим
Уфолог Линда Миллер запечатлела на камеру полет
Просмотреть все новости