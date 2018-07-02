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Ученые раскрыли новое понимание некоторых психических заболеваний

Исследователи из Института медицинских исследований им. Фейнштейна совместно со своими коллегами из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке разработали новое понимание того, как определенные психические заболевания, связанные с биполярным расстройством, импульсивность индивидуума, страдающего от синдрома гиперактивности дефицита внимания (СДВГ).

Ученые раскрыли новое понимание некоторых психических заболеваний


Ученые указывают, что eNOS модулирует экологически зависимые уровни возбуждения, фокусируется на нейронах, которые являются специализированными клетками, передающими нервные импульсы медуллярного ретикулярного ядра gigantocelluraris (NGC), область, расположенную глубоко в стволе мозга выше спинного мозга, активирующего реакцию на раздражители. Исследователи использовали недавно разработанную технику под названием «ретро-TRAP», позволяющую идентифицировать молекулы или молекулы мессенджера рибонуклеиновой кислоты (мРНК) в нейронах. Исследование выявило наличие внутри мРНК фермента, известного как эндотелиальная синтаза оксида азота (eNOS), которая ранее была обнаружена прежде всего в кровеносных сосудах, а не в нейронах.

«Обнаружение eNOS в нейронах было довольно неожиданным и привело к дальнейшему изучению того, когда и как он активируется внутри нейронов, и как такая активация проявляется в организме», - сказал Джоэл Стерн, доцент кафедры неврологии в Институте медицинских исследований им. Фейнштейна.

Поскольку многие предшествующие исследования обнаружили генетические мутации в гене eNOS (NOS-III) у людей с различными аспектами биполярного и основного депрессивного расстройства, последствия этого исследования могут быть далеко идущими. Это говорит о том, что мутации NOS-III могут способствовать развитию этих психиатрических проблем.

«Открытие присутствия eNOS в клетках мозга NGC и влияние eNOS на длину реакций на раздражители могут сигнализировать о новом понимании и открытии нового механизма того, как определенные психические заболевания, связанные с мутацией NOS -III ген потенциально можно лечить или контролировать », - сказал доктор Стерн.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:40
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