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В Монголии обнаружены самые старые доказательства ветеринарной помощи лошадям

Группа ученых, возглавляемая Уильямом Тейлором из Института науки о человеке Макса Планка, проанализировала останки лошадей древней монгольской пасторальной культуры, известной как культура каменных оленей (примерно 1300-700 гг. До н.э.). Ученые обнаружили первые доказательства ветеринарной помощи молодым лошадям, а именно удаление молочных зубов.

В Монголии обнаружены самые старые доказательства ветеринарной помощи лошадям


Оленьи камни с красивыми рисунками оленей и их сопутствующими каменными насыпями (khirigsuurs) славятся впечатляющими погребениями лошадей, которые находятся рядом с ними десятками, сотнями или даже тысячами. Благодаря тщательному изучению скелетных останков из этих захоронений, Тейлор и его коллеги обнаружили, что люди этого культурного периода начали использовать ветеринарные стоматологические процедуры для удаления детских зубов - старейшее в мире доказательство ветеринарной стоматологической помощи.

В Монголии обнаружены самые старые доказательства ветеринарной помощи лошадям


Предыдущие исследования показали, что эти ранние пастухи были первыми в Восточной Евразии, которые в значительной степени полагались на лошадей как скот для пищевых продуктов и, возможно, были одними из первых, кто использовал лошадей для верховой езды. Опираясь на идеи своих монгольских коллег, Джамшраньява Баярсайхана и Тумбурбатара Тушшинаргаля из Национального музея Монголии, Тейлор утверждает, что развитие верховой езды и конного хозяйства на пастбищах было ключевым фактором для изобретения ветеринарной помощи лошадей.

«Мы можем думать о ветеринарной помощи как о западной науке, - говорит он, - но пастухи в Монголии сегодня практикуют относительно сложные процедуры с использованием очень простого оборудования. Результаты нашего исследования показывают, что тщательное понимание анатомии лошадей и традиция забота была впервые развита не в цивилизациях Китая или Средиземноморья, а столетия назад среди кочевых людей, чья жизнедеятельность зависела от благополучия их лошадей».

Кроме того, Тейлор и его команда обнаружили, что изменения в стоматологии лошадей сопровождаются разработками в области технологий управления лошадьми, включая включение бронзовых и металлических мундштуков в уздечки, используемые для верховой езды. Это оборудование, которое распространилось на восточную Евразию в начале первого тысячелетия до нашей эры, дало всадникам более тонкий контроль над лошадьми. Однако использование металла для управления лошадьми также вводило новые проблемы, включая болезненные взаимодействия с рудиментарным зубом, который развивается у некоторых животных, известных как «зуб волка». Тейлор и его команда обнаружили, что, когда пастухи начали использовать металл, они также разработали метод извлечения этого проблемного зуба, подобно тому, как большинство ветеринарных стоматологов удалили бы его сегодня.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:38
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