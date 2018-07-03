Дональд Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту

Дональд Трамп попал на свадьбу, прилетев в свой гольф-клуб Trump National Golf Cours. Не растерявшись, глава США дал напутствие жениху, а также обратился к гостям, взяв с них обещание заботиться о молодоженах. Однако это еще не все: в качестве свадебного подарка президент преподнес невесте поцелуй в щеку.Между тем, по каким именно делам Трамп прилетал в свой клуб, пока неизвестно. Есть версия, что он приехал туда проверить, как в целом обстоят дела, другие предположили, что он решил просто отдохнуть. Но какой бы ни была истинная причина, прибытие политика сделало данную свадьбу еще более незабываемой.