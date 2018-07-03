Дональд Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту
Недавно глава США Дональд Трамп прилетел в собственный гольф-клуб Trump National Golf Cours в штате Нью-Джерси и оказался на чужой свадьбе. Гости торжества, а также жених и невеста были очень удивлены присутствию президента тогда, как сам он чувствовал себя вполне непосредственно и даже поцеловал невесту.
Дональд Трамп попал на свадьбу, прилетев в свой гольф-клуб Trump National Golf Cours. Не растерявшись, глава США дал напутствие жениху, а также обратился к гостям, взяв с них обещание заботиться о молодоженах. Однако это еще не все: в качестве свадебного подарка президент преподнес невесте поцелуй в щеку.
Между тем, по каким именно делам Трамп прилетал в свой клуб, пока неизвестно. Есть версия, что он приехал туда проверить, как в целом обстоят дела, другие предположили, что он решил просто отдохнуть. Но какой бы ни была истинная причина, прибытие политика сделало данную свадьбу еще более незабываемой.
Дональд Трамп попал на свадьбу, прилетев в свой гольф-клуб Trump National Golf Cours. Не растерявшись, глава США дал напутствие жениху, а также обратился к гостям, взяв с них обещание заботиться о молодоженах. Однако это еще не все: в качестве свадебного подарка президент преподнес невесте поцелуй в щеку.
Между тем, по каким именно делам Трамп прилетал в свой клуб, пока неизвестно. Есть версия, что он приехал туда проверить, как в целом обстоят дела, другие предположили, что он решил просто отдохнуть. Но какой бы ни была истинная причина, прибытие политика сделало данную свадьбу еще более незабываемой.