АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Дональд Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту

Недавно глава США Дональд Трамп прилетел в собственный гольф-клуб Trump National Golf Cours в штате Нью-Джерси и оказался на чужой свадьбе. Гости торжества, а также жених и невеста были очень удивлены присутствию президента тогда, как сам он чувствовал себя вполне непосредственно и даже поцеловал невесту.

Дональд Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту


Дональд Трамп попал на свадьбу, прилетев в свой гольф-клуб Trump National Golf Cours. Не растерявшись, глава США дал напутствие жениху, а также обратился к гостям, взяв с них обещание заботиться о молодоженах. Однако это еще не все: в качестве свадебного подарка президент преподнес невесте поцелуй в щеку.



Между тем, по каким именно делам Трамп прилетал в свой клуб, пока неизвестно. Есть версия, что он приехал туда проверить, как в целом обстоят дела, другие предположили, что он решил просто отдохнуть. Но какой бы ни была истинная причина, прибытие политика сделало данную свадьбу еще более незабываемой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После исчезновения кислорода на Земле все живые
ЧМ-2018: Фантастический камбэк сборной Бельгии
Эпоха палеолита стала трамплином для развития
Компания Mitsubishi разрабатывает робота для
Космодром Байконур запретил сотрудникам
Хейтеры обвиняют Ольгу Бузову в наведении порчи
Дональд Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал
Галкин показал, какую Пугачеву он любит больше
Ученые выяснили причины возникновения вокруг
Генетики определили состав защитных свойств
Евгения Феофилактова откровенно рассказала об
Леонардо да Винчи после контактов с пришельцами
Япония приступает реализацию проекта по ветряной
Беременная Лера Кудрявцева не смогла сдержать
Rambler и Сбербанк внедряют новый сервис заказа
Китайские ученые рассказали про свое
Дочь Татьяны Навки восхитила своей походкой
Настасью Самбурскую назвали одной из самых
Австралиец был напуган видом 2-метрового питона в
Британец с редким геном вылечил диабет первого
Ученые: Катастрофическое столкновение повлияло на
Ученые: Волки из Чернобыля могут стать
Ученые: Поведение человека в операционных
На Филиппинах расстреляли мэра одного из городов
Российские ученые испытали генную терапию при
Ученые раскрыли новое понимание некоторых
Японская технология переработки отходов будет
В Монголии обнаружены самые старые доказательства
Пользователи сетей были напуганы видео с зависшим
Уфолог Линда Миллер запечатлела на камеру полет
Просмотреть все новости