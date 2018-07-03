Эти ферменты способствуют окислению веществ, превращая их в метаболиты, которые потом выводятся с мочой. В ходе проведения исследований, выяснилось, что цитохромы вырабатываются многими тканями, куда включается и печень. Есть и минусы, защитным механизмом расщепляется большой состав антибиотиков, в случае назначения их животным при сложных заболеваниях.Генные исследования позволили выяснить, что в организме коал имеются двадцать четыре гена, ответственные за способность распознавания горького вкуса. Данное число достигает наибольшего показателя, среди других представителей известных сумчатых особей. Помимо этого, они обладают способностью различить в листьях уровень содержания воды.Так же, специалисты рассказали, что защиту от различных форм заболеваний получает и потомство коал, впитывая данные способности с молоком матери. Его состав содержит ферменты, обладающие антимикробным действием, которое замечено только у коал.