Генетики определили состав защитных свойств организма коал
Группой исследователей, представляющих семь стран мира, принято решение на проведение подробных исследований, связанных с определением причин, от которых зависит проявление реакции у коал на ядовитые листья эвкалипта и почему, поедая их, не замечается какого-либо вреда для животных. По имеющейся информации, сумчатые медведи содержат в своем организме больший состав генов, которыми кодируются цитохромовые белки Р450.
Эти ферменты способствуют окислению веществ, превращая их в метаболиты, которые потом выводятся с мочой. В ходе проведения исследований, выяснилось, что цитохромы вырабатываются многими тканями, куда включается и печень. Есть и минусы, защитным механизмом расщепляется большой состав антибиотиков, в случае назначения их животным при сложных заболеваниях.
Генные исследования позволили выяснить, что в организме коал имеются двадцать четыре гена, ответственные за способность распознавания горького вкуса. Данное число достигает наибольшего показателя, среди других представителей известных сумчатых особей. Помимо этого, они обладают способностью различить в листьях уровень содержания воды.
Так же, специалисты рассказали, что защиту от различных форм заболеваний получает и потомство коал, впитывая данные способности с молоком матери. Его состав содержит ферменты, обладающие антимикробным действием, которое замечено только у коал.
Эти ферменты способствуют окислению веществ, превращая их в метаболиты, которые потом выводятся с мочой. В ходе проведения исследований, выяснилось, что цитохромы вырабатываются многими тканями, куда включается и печень. Есть и минусы, защитным механизмом расщепляется большой состав антибиотиков, в случае назначения их животным при сложных заболеваниях.
Генные исследования позволили выяснить, что в организме коал имеются двадцать четыре гена, ответственные за способность распознавания горького вкуса. Данное число достигает наибольшего показателя, среди других представителей известных сумчатых особей. Помимо этого, они обладают способностью различить в листьях уровень содержания воды.
Так же, специалисты рассказали, что защиту от различных форм заболеваний получает и потомство коал, впитывая данные способности с молоком матери. Его состав содержит ферменты, обладающие антимикробным действием, которое замечено только у коал.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45