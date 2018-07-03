АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Генетики определили состав защитных свойств организма коал

Группой исследователей, представляющих семь стран мира, принято решение на проведение подробных исследований, связанных с определением причин, от которых зависит проявление реакции у коал на ядовитые листья эвкалипта и почему, поедая их, не замечается какого-либо вреда для животных. По имеющейся информации, сумчатые медведи содержат в своем организме больший состав генов, которыми кодируются цитохромовые белки Р450.

Эти ферменты способствуют окислению веществ, превращая их в метаболиты, которые потом выводятся с мочой. В ходе проведения исследований, выяснилось, что цитохромы вырабатываются многими тканями, куда включается и печень. Есть и минусы, защитным механизмом расщепляется большой состав антибиотиков, в случае назначения их животным при сложных заболеваниях.
Генетики определили состав защитных свойств организма коал


Генные исследования позволили выяснить, что в организме коал имеются двадцать четыре гена, ответственные за способность распознавания горького вкуса. Данное число достигает наибольшего показателя, среди других представителей известных сумчатых особей. Помимо этого, они обладают способностью различить в листьях уровень содержания воды.

Так же, специалисты рассказали, что защиту от различных форм заболеваний получает и потомство коал, впитывая данные способности с молоком матери. Его состав содержит ферменты, обладающие антимикробным действием, которое замечено только у коал.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили причины возникновения вокруг
Генетики определили состав защитных свойств
Евгения Феофилактова откровенно рассказала об
Леонардо да Винчи после контактов с пришельцами
Япония приступает реализацию проекта по ветряной
Беременная Лера Кудрявцева не смогла сдержать
Rambler и Сбербанк внедряют новый сервис заказа
Китайские ученые рассказали про свое
Дочь Татьяны Навки восхитила своей походкой
Настасью Самбурскую назвали одной из самых
Австралиец был напуган видом 2-метрового питона в
Британец с редким геном вылечил диабет первого
Ученые: Катастрофическое столкновение повлияло на
Ученые: Волки из Чернобыля могут стать
Ученые: Поведение человека в операционных
На Филиппинах расстреляли мэра одного из городов
Российские ученые испытали генную терапию при
Ученые раскрыли новое понимание некоторых
Японская технология переработки отходов будет
В Монголии обнаружены самые старые доказательства
Пользователи сетей были напуганы видео с зависшим
Уфолог Линда Миллер запечатлела на камеру полет
В Польше нашли серьезные нарушения при заключении
Адам Сэндлер своим появлением на свадьбе
Ловушки для путешественников из будущего помогут
Ингеборга Дапкунайте поразила поклонников
Девушка блогер с монобровью призвала не
Краснодарцы порадовали Диму Билана именной
ЧМ-2018: Бразилия уверенно обыгрывает Мексику
Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших
Просмотреть все новости