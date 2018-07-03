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Япония приступает реализацию проекта по ветряной генерации в Якутии

Начнется монтаж оборудования сразу после поставки в поселок Тикси всех необходимых комплектующих. Особое внимание уделено тому, что данный район Якутии позволяет строительство только в летний период, что значительно сокращает время инженерам на подготовку. Руководство и реализацию работ буду вести японские специалисты, представители компании Komaihaltec.

Представителями из японского Управления природных ресурсов и энергетики уточняется, что в 2019 году дизельными установками будут снабжены все «ветряки», данные меря приняты для устойчивой работы в непредвиденных и экстремальных погодных условиях. Появятся и системы по автоматическому аккумулированию и управлению энергией.
Япония приступает реализацию проекта по ветряной генерации в Якутии


Как рассказал Сигэру Акаива, сотрудник Японской правительственной Организации по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO), особый интерес у специалистов вызывают суровые якутские условия, и как будут здесь вести себя установки. Инженерами будут испытаны параметры стабильности работы «ветряков», в случае экстремальных падений температур, а также порывистых ветрах и других условиях, зависящих от климата.

Планируется, что экспериментальным ветропарком в Тикси, будет вырабатываться примерно 1 МВт энергии. Данные объекты «зеленой» энергетики снизят долю вырабатываемого электричества, по сравнению с действующими традиционным способами, примерно на 20%.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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