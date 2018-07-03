Япония приступает реализацию проекта по ветряной генерации в Якутии

Представителями из японского Управления природных ресурсов и энергетики уточняется, что в 2019 году дизельными установками будут снабжены все «ветряки», данные меря приняты для устойчивой работы в непредвиденных и экстремальных погодных условиях. Появятся и системы по автоматическому аккумулированию и управлению энергией.Как рассказал Сигэру Акаива, сотрудник Японской правительственной Организации по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO), особый интерес у специалистов вызывают суровые якутские условия, и как будут здесь вести себя установки. Инженерами будут испытаны параметры стабильности работы «ветряков», в случае экстремальных падений температур, а также порывистых ветрах и других условиях, зависящих от климата.Планируется, что экспериментальным ветропарком в Тикси, будет вырабатываться примерно 1 МВт энергии. Данные объекты «зеленой» энергетики снизят долю вырабатываемого электричества, по сравнению с действующими традиционным способами, примерно на 20%.