ЧМ-2018: Бразилия уверенно обыгрывает Мексику

Сразу несколько горячих латинских парней (среди них и лидер нападения мексиканцев Чичарито) осветлили свои иссиня-чёрные головы. А вот главный забивала бразильцев Неймар, наоборот, вернул своей голове прежний вменяемый вид, избавившись от кошмарной причёски, которую фанаты окрестили «лапшой» и «птичьим гнездом». Как выяснилось, осветлитель достаточно негативно подействовал на работу головного мозга парней в зелёном, тогда как вернувший своей шевелюре скромный облик Неймар смог забил сам и помог поразить цель партнёру!Сборная Мексики до оскомины предсказуемо выступает на чемпионатах мира: «ацтеки» регулярно выходят из группы, но тут же оступаются в 1/8 финала. Памятуя о проклятии данной стадии, футболисты в зелёной форме пошли в атаку с первых минут встречи. Герб Мексики изображает орла, схватившего змею, - вот и мексиканцы, как хищные птицы, набросились на оборону южноамериканцев. Только вот национальную команду Бразилии вряд ли возможно сравнить со змеёй, скорее всего, эта сборная похожа на огромного водяного удава – анаконду.«Анаконда» почти полчаса вяло и нехотя отбивалась от настырных нарушителей спокойствия, а на исходе игрового получаса сделала резкий выпад. Коутиньо и Неймар, которых ранее практически не было заметно на великолепном газоне «Самара Арена», создали два воистину голевых момента, но кучерявый страж ворот Очоа не дремал. Мексиканцы тут же вспомнили об обороне и больше Алисона Бекера не тревожили. Первая 45-минутка завершилась со счётом 0:0, но стало ясно, что во второй половине встречи бразильцы начнут наконец-то играть всерьёз…И действительно – бразильский «удав» со свистком рефери начал планомерно сжимать свои чудовищные мускулы вокруг штрафной загипнотизированных мексиканцев. Удары Виллиана и Жезуса, Коутиньо и Паулиньо отражает великолепный Гильермо Очоа. Но на 51-й минуте и кипер мексиканцев оказался бессилен: Виллиан прострелил, Жезус не дотянулся, зато до круглого добрался Неймар, подошвой протолкнув сферу за линию ворот.Оказавшись в роли отыгрывающихся мексиканцы вспомнили о втором проклятии: они ни разу на чемпионатах мира не забивали жёлто-зелёно-синим. А бразильцы, выйдя вперёд, повели себя не так, как Испания в матче против России. Пентакампеоны искали возможность провести атаку, и с этим справились два футболиста, вышедшие на замену. Фернандиньо вывел на ударную позицию Неймара, тот прострелил, Очоа круглого зацепил, но первым на добивании оказался только что появившийся на поле Фирмино. 2:0 – победа на классе, сборная Бразилии сделала ещё шаг на пути к финалу.Мексиканцы могут порадоваться тому, что их Рафаэль Маркес, отыгравший тайм в отчётной встрече, вошёл в историю, как четвёртый футболист, сыгравший на пяти чемпионатах мира. Также сборная Мексики поставила уникальный рекорд, 7 раз подряд «вылетев» на стадии 1/8 финала и показав, что, увы, не способна решать более глобальные задачи.