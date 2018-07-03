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Космодром Байконур запретил сотрудникам пользоваться соцсетями и мессенджерами

Сотрудники космодрома Байконур предупреждены о запрете находиться в социальных сетях в рабочее время, причем не только с компьютеров, но и личных гаджетов. Данные меры приняты для исключения утечки информации. Сообщают РИА Новости, следуя тексту распоряжения директора космодрома Евгения Раковского.

Из текста следует, что меры приняты не только по служебной информации, но и для укрепления трудовой дисциплины. Работникам филиала запрещено использование персональных мобильных телефонов, а так же планшетов, для посещения, как социальных сетей, так и систем по мгновенному обмену текстовыми сообщениями. Так же распоряжение содержит список, где конкретно указаны сайты и перечисление мессенджеров, в том числе и Telegram.
Космодром Байконур запретил сотрудникам пользоваться соцсетями и мессенджерами


С середины апреля, Роскомнадзор блокирует мессенджер Telegram на территории России, после принятия решения Таганским судом Москвы, по причине отказа в передаче ключей шифрования для ФСБ. Директор космодрома, для ведения служебной переписки, требует использования корпоративных, специально специально разработанных для этого сервисов.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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