Космодром Байконур запретил сотрудникам пользоваться соцсетями и мессенджерами

Из текста следует, что меры приняты не только по служебной информации, но и для укрепления трудовой дисциплины. Работникам филиала запрещено использование персональных мобильных телефонов, а так же планшетов, для посещения, как социальных сетей, так и систем по мгновенному обмену текстовыми сообщениями. Так же распоряжение содержит список, где конкретно указаны сайты и перечисление мессенджеров, в том числе и Telegram.С середины апреля, Роскомнадзор блокирует мессенджер Telegram на территории России, после принятия решения Таганским судом Москвы, по причине отказа в передаче ключей шифрования для ФСБ. Директор космодрома, для ведения служебной переписки, требует использования корпоративных, специально специально разработанных для этого сервисов.