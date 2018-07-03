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Rambler и Сбербанк внедряют новый сервис заказа еды до прихода в ресторан

Российскими компаниями развиваются новые формы сервисов для привлечения потенциальных клиентов. Здесь учитываются и возможности, которые ранее не были доступны для пользователя в РФ.

Как стало известно, готовится настоящий переворот в направлении развития ресторанного бизнеса, который планируют организовать Сбербанк совместно Ramblerом. Появится возможность заказа еды до непосредственного посещения ресторана. Участие в проекте примут Евгений Малахов и Григорий Гуревич, которым была учреждена платформа «Фудплекс», направленная на ресторанный рынок. Благодаря новому сервису, внедряемому Сбербанком и Ramblerом, появится возможность бронирования столиков в выбранных пользователем ресторанах в онлайн режиме. Кроме того, отмечается возможность заказа блюд из предоставленного меню, еще до факта посещения заведения, что значительно сократит время для ожидания их готовки и подачи.
Rambler и Сбербанк внедряют новый сервис заказа еды до прихода в ресторан


Помимо прочего «Фудплекс» позволят проводить расчет по счетам не беспокоя официанта, но свои чаевые он получит, только по «безналу». Человеческий фактор в данном бизнесе сведен к минимуму. Это исключит и возможные ошибки при оформлении заказа и при расчете за него.

Информации о размере инвестиций по проекту не разглашаются. В нем согласна участвовать финансовая группа GHP. По инсайдерской информации, Сбербанк в «Фудплекс» получает 35%, Rambler – 30%. Все остальное - GHP, Гуревичу и Малахову.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
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