Rambler и Сбербанк внедряют новый сервис заказа еды до прихода в ресторан

Как стало известно, готовится настоящий переворот в направлении развития ресторанного бизнеса, который планируют организовать Сбербанк совместно Ramblerом. Появится возможность заказа еды до непосредственного посещения ресторана. Участие в проекте примут Евгений Малахов и Григорий Гуревич, которым была учреждена платформа «Фудплекс», направленная на ресторанный рынок. Благодаря новому сервису, внедряемому Сбербанком и Ramblerом, появится возможность бронирования столиков в выбранных пользователем ресторанах в онлайн режиме. Кроме того, отмечается возможность заказа блюд из предоставленного меню, еще до факта посещения заведения, что значительно сократит время для ожидания их готовки и подачи.Помимо прочего «Фудплекс» позволят проводить расчет по счетам не беспокоя официанта, но свои чаевые он получит, только по «безналу». Человеческий фактор в данном бизнесе сведен к минимуму. Это исключит и возможные ошибки при оформлении заказа и при расчете за него.Информации о размере инвестиций по проекту не разглашаются. В нем согласна участвовать финансовая группа GHP. По инсайдерской информации, Сбербанк в «Фудплекс» получает 35%, Rambler – 30%. Все остальное - GHP, Гуревичу и Малахову.