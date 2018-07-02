Ксения Бородина показала, как ее младшая дочка болеет за сборную России

"Когда за нашу сборную болеют такие Ангелочки, то ребята просто должны победить!", "Моя младшая тоже вчера залезла на стол и кричала РОССИЯ! Победа наша!", "Какая умничка! Детки это наша радость! Счастья вашей семье!", "Молодеццц!Вот кого нужно было брать на футбол вчера!", "С такой болельщицей стыдно будет проиграть!", "Отправьте Акинфееву ролик","Солнышко маленькое... с такой болельщицей, мы точно чемпионами станем", - позитивно комментируют подписчики телезвезды.

В очередной раз девушка показала своим многочисленным фанатам, как ее младшая дочка Теона болеет за сборную России на Чемпионате мира по футболу. Соответствующий видеоролик жена Курбана Омарова выложила у себя на страничке в микроблоге.Напомним, что Ксюша является весьма активным пользователем Инстаграма и очень часто фото и видео показывают её милую семейную жизнь. Также Бородина демонстрирует посты со своей младшей дочуркой Теей. Надо сказать, что эти публикации становятся популярными за считанные минуты, ведь подписчики девушки обожают эту обаятельную малышку и постоянно ею восхищаются.Вот и сегодня Бородина решила показать пользователем Инстаграма, как маленькая и девочка болеет за российскую сборную на мундиале. На видео малышка громко скандирует "Россия", а после дудит в дудку для болельщиков. Всё это девочка повторяет несколько раз.Сама мама в комментарии пишет, что Теона сегодня является главной болельщицей России.Многочисленные подписчики Бородиной как всегда с удовольствием поддержали дочку Ксении и стали в ответ писать различные кричалки для болельщиков. Преданные фанаты телеведущей отмечают, как повзрослел ребёнок, и как эта девочка становится все больше похожа на папу - Курбана Омарова.За какие-то несколько часов видеоролик, где малышка болеет за сборную России, посмотрели огромное количество пользователей Инстаграма. Также было немало поставлено комментариев и лайков.