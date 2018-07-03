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Ученые выяснили причины возникновения вокруг лунных кратеров протяженных лучей

Украшением поверхности космического объекта может послужить падающий метеорит, например это может быть Луна или Марс, только для данного события необходим соблюдение определенных условий. Экспертами принято решение сделать попытку проведения лабораторных экспериментов, в результате которых решение данного вопроса было найдено.

Сначала ученые выяснили, каким образом вокруг существующих на луне кратеров происходит формирование лучей, и как оказалось, здесь появляется сразу несколько вариантов для представления явления. Для первого учли обязательное проявление в неровностях на поверхности, вдоль которой изъяны распределяются практически равномерно, только здесь нет какой-либо «математической точности». Именно данная причина мешала экспертам получить в лабораторных условиях повторения естественных условия поверхности планет - неровности были слишком равномерными.
Ученые выяснили причины возникновения вокруг лунных кратеров протяженных лучей


Для второго пункта выбран диаметр, который соответствует метеориту или другому падающему космическому объекту, причем он должен быть значительно больше, от размера бороздок, которые расположены на Марсе или Луне. В противном случае, при уменьшении соотношений диаметров, появление лучей вокруг кратера будет замечено, но они получатся не такими протяженными.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:00
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