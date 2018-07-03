Беременная Лера Кудрявцева не смогла сдержать свои эмоции на матче Россия – Испания

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 1 Июл 2018 в 1:28 PDT

Она вместе с избранником Игорем Макаровым следила за матчем на трибуне, после чего настолько обрадовалась победе футболистов, что стала кружиться на месте и прыгать от восторга, забыв о своем интересном положении. Лера Кудрявцева призналась, что давно уже не испытывала таких позитивных эмоций, после чего поблагодарила российских футболистов.Подписчики отметили, что знаменитости не стоит чрезмерно проявлять свои чувства, способные навредить будущему малышу. Они даже испугались, услышав ее крики, так как роды могли произойти на стадионе. Пользователи сетей тоже попросили кумира беречь себя и пожелали ей хорошего отдыха.