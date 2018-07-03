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Китайские ученые рассказали про свое «испепеляющее» лазерное оружие

Известной Китайской компанией сообщается о завершении работы над «лазерным АК-47», способным испепелять мгновенно цели, затрачивая на это всего доли секунды, при это достигая расстояния 800-метр. Данное высказывание китайцев поставил под сомнение эксперт и решил предоставить доводы, которые противоречат столь громким заявлениям о возможности оружия.

По утверждению разработчиков, ZKZM-500 готов на сотни выстрелов, которые «моментально карбонизируют» кожу и доставляют невыносимую боль. В данном случае отмечается, лазер малой мощностью повреждает только глаза, чувствительные к свету, а физическое тела разрушается под высокой температурой. Лазерное оружие подобного рода, с подобной тепловой мощью, неизбежно комплектуется целым массив аккумуляторов.
Китайские ученые рассказали про свое «испепеляющее» лазерное оружие


Разработчики псевдо «лазерного АК-47», заявили, что питается он литиево-ионными батареями и совершает несколько тысяч двухсекундных выстрелов, за период в полчаса. Как подсчитали эксперты, одним лазерным «патроном» потребуется около десятков киловатт, только подобными энергонакопителями вес достигается примерно 100 кг. Дело в том, что возможности для существования литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих действие лазера и доступных для транспортировки человеком просто нет. Помимо прочего, лазерными лучами, отлично от пуль, по мере их продвижения теряются свойства и они ослабевают. При расстоянии цели 800 м, потребуется больше энергии чтобы ее «испепелить».

В настоящее время имеются лазеры, только для использования в сигнализации. Никто не исключает возможности появления в будущем такого оружия, подобно ZKZM-500 заявленному Китайцами. К тому же и готовыми к проведению презентаций в Сианьском институте оптики и точной механики Китайской академии наук. Но в реальном существовании подобного прототипа, тем более для массового выпуска, эксперты сомневается.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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