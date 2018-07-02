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Дмитрий Тарасов может лишиться работы прямо накануне родов Анастасии Костенко

Ни для кого не секрет, что сейчас в тренерском штабе московского футбольного клуба «Локомотив» решается дальнейшая судьба бывшего мужа ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой. Под вопросом находится не только будущая карьера молодого человека, но и его гонорар.

Как стало известно несколько дней назад, с Дмитрием Тарасовым пока так и не подписали новый контракт. Однако несмотря на это он продолжает тренироваться вместе со всей командой и в данный момент находится на сборах в Австрии.

Дмитрий Тарасов может лишиться работы прямо накануне родов Анастасии Костенко

Стоит отметить, что слухи о проблемах футболиста ходят уже давно. Сначала публика говорила о том, что новый договор о сотрудничестве составлен не будет, а потом – что спортсмена все-таки оставят в составе команды еще на один год, но со значительно урезанным гонораром. Напомним, что раньше он получал около 2,5 миллиона евро в год.

Некоторые были уверены, что Дмитрий откажется играть на новых условиях, однако тот факт, что он отправился на сборы, говорит о том, что он все же останется еще на один сезон.

Дмитрий Тарасов может лишиться работы прямо накануне родов Анастасии Костенко

И это не странно, ведь увольнение Тарасову сейчас совсем не кстати, поскольку буквально через несколько недель он станет отцом во второй раз и помимо первой дочери Ангелины ему нужно будет содержать новую жену и ребенка.

Именно поэтому, сейчас футболист старается не обращать внимания на ту неопределенность, что висит над его головой, и продолжает усердно тренироваться, дабы за лето не потерять форму.

В любом случае, о завершении карьеры Дмитрия говорить пока рано, поскольку трансферное окно, в течении которого он сможет подписать новый контракт с «Локомотивом» или перейти в другой клуб, будет открыто вплоть до середины сентября.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:52
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