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Дочь Татьяны Навки восхитила своей походкой

Надя Пескова постоянно берет пример со знаменитой мамы и в свои три года демонстрирует уверенную походку. У дочери Татьяны Навки поклонники видят будущую олимпийскую чемпионку.

Дочь Татьяны Навки восхитила своей походкой


Видеоролик со своей дочкой Надеждой обнародовала в своем аккаунте фигуристка Татьяна Навка. Трехлетняя дочь политика Дмитрия Пескова и спортсменки буквально восхитила фанатов своей походкой. Мама девочки под роликом написала «Деловая девушка растет!». Знаменитость добавила, что у Нади уже выработанная походка, а также спросила «Что будет дальше?». Большинство фолловеров предсказывает девочке блестящее будущее, так как перед ее глазами есть два примера успешной карьеры ее родителей.

Дочь Татьяны Навки восхитила своей походкой


В частности, Надежда также может пойти по пути матери-спортсменки, при этом пользователи уже видят в малышке будущую олимпийскую чемпионку. Видео за два часа сумело собрать более 121 тысячи просмотров и свыше 175 комментариев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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