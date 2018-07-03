Дочь Татьяны Навки восхитила своей походкой

Надя Пескова постоянно берет пример со знаменитой мамы и в свои три года демонстрирует уверенную походку. У дочери Татьяны Навки поклонники видят будущую олимпийскую чемпионку.
Видеоролик со своей дочкой Надеждой обнародовала в своем аккаунте фигуристка Татьяна Навка. Трехлетняя дочь политика Дмитрия Пескова и спортсменки буквально восхитила фанатов своей походкой. Мама девочки под роликом написала «Деловая девушка растет!». Знаменитость добавила, что у Нади уже выработанная походка, а также спросила «Что будет дальше?». Большинство фолловеров предсказывает девочке блестящее будущее, так как перед ее глазами есть два примера успешной карьеры ее родителей.
В частности, Надежда также может пойти по пути матери-спортсменки, при этом пользователи уже видят в малышке будущую олимпийскую чемпионку. Видео за два часа сумело собрать более 121 тысячи просмотров и свыше 175 комментариев.