Дочь Татьяны Навки восхитила своей походкой

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 2 Июл 2018 в 6:40 PDT

Видеоролик со своей дочкой Надеждой обнародовала в своем аккаунте фигуристка Татьяна Навка. Трехлетняя дочь политика Дмитрия Пескова и спортсменки буквально восхитила фанатов своей походкой. Мама девочки под роликом написала «Деловая девушка растет!». Знаменитость добавила, что у Нади уже выработанная походка, а также спросила «Что будет дальше?». Большинство фолловеров предсказывает девочке блестящее будущее, так как перед ее глазами есть два примера успешной карьеры ее родителей.В частности, Надежда также может пойти по пути матери-спортсменки, при этом пользователи уже видят в малышке будущую олимпийскую чемпионку. Видео за два часа сумело собрать более 121 тысячи просмотров и свыше 175 комментариев.