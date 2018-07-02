Крестной мамой ребенка Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко стала сотрудница «Дома-2»

Рапунцель хотела сделать крестной мамой для своего ребенка собственную маму, но это решение не одобрил священник, запретивший становиться бабушке крестной мамой для внучки. После такого запрета, Оля пыталась уговорить свою сестру Алену, но здесь также получила отказ – девушка в данный момент находится в положении, поэтому ей нельзя посещать церковь и делать какие-то обряды.Поэтому, крестной мамой для дочери семейства Дмитренко согласилась стать одна из работниц телепроекта «Дом-2». Из-за своей репутации, у Рапунцель совсем нет друзей – ни на проекте, ни за его территорией, поэтому выхода у молодых людей не было, как попросить о помощи девушку, с кем они знакомы.