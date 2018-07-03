Настасью Самбурскую назвали одной из самых красивых женщин в РФ

Актриса и звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская опубликовала снимок с отдыха. На данном фото она изображена на фоне горных альпийских вершин и озера. Публикация всего за час собрала более 83 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев, в которых фолловеры выражали восторг от внешности актрисы. Некоторые фанаты на этих комплиментах не остановились, назвав Самбурскую одной из самых умных и красивых женщин России.Фолловеры также оценили стильный Look актрисы, где преобладал черный цвет – черные шорты, футболка и кроссовки. Наряд имел стильный вид еще потому, что надет на стройную и подтянутую фигуру Самбурской.