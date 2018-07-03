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Настасью Самбурскую назвали одной из самых красивых женщин в РФ

Актриса Настасья Самбурская обнародовала снимок с отдыха, на котором она запечатлена стоя на фоне живописных горных вершин. Поклонники в восторге от актрисы и от пейзажа.

Настасью Самбурскую назвали одной из самых красивых женщин в РФ


Актриса и звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская опубликовала снимок с отдыха. На данном фото она изображена на фоне горных альпийских вершин и озера. Публикация всего за час собрала более 83 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев, в которых фолловеры выражали восторг от внешности актрисы. Некоторые фанаты на этих комплиментах не остановились, назвав Самбурскую одной из самых умных и красивых женщин России.

Настасью Самбурскую назвали одной из самых красивых женщин в РФ


Фолловеры также оценили стильный Look актрисы, где преобладал черный цвет – черные шорты, футболка и кроссовки. Наряд имел стильный вид еще потому, что надет на стройную и подтянутую фигуру Самбурской.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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