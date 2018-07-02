Ольга Бузова призвала своих подписчиков заботиться о природе и животных
Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила обратить внимание общественности на глобальные проблемы. В своем микроблоге девушка опубликовала снимок, на котором она позирует со своими собаками, и призвала подписчиков беречь природу и заботиться о животных.
В частности, знаменитость написала, что еще в школе учителя много рассказывали о животных, занесенных в Красную книгу, которых всеми силами пытаются спасти различные российские центры
«Сейчас богатейшей флоры и фауны Северного Кавказа внесены в Красные Книги регионов и тщательно охраняются. А таких редких зверей как зубр, переднеазиатский леопард и каспийский тюлень бережет «Центр природы Кавказа» и занимается их восстановлением», - написала Оля.
По ее словам, люди на Земле живут не только для того, чтобы брать. Бузова пишет, что природу нужно уважать, заботиться и беречь.
Также она поинтересовалась у подписчиков, удастся ли человечестве спасти некоторых животных от полного исчезновения, и многие ответили отрицательно.
В комментариях к посту пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни похвалили девушку в том, что она поднимает такие серьезные темы, а другие - наоборот, они напомнили звезде, что она покупает шубы из натуральных мехов, а потому не ей рассуждать на подобные вопросы.
«Пост от человека, который покупает шубы из натурального меха», «Да уж, Вы, Ольга, больше всех "спасаете"...», «К чему это лицемерие, Бузова, сомневаюсь, что ты ходишь в синтепоне и покупаешь кожзам! Наверняка ты берешь все натуральное, куртки и сапоги из кож животных или шубы из натуральных мехов», - писали в комментариях фанаты.