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Ольга Бузова призвала своих подписчиков заботиться о природе и животных

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила обратить внимание общественности на глобальные проблемы. В своем микроблоге девушка опубликовала снимок, на котором она позирует со своими собаками, и призвала подписчиков беречь природу и заботиться о животных.

В частности, знаменитость написала, что еще в школе учителя много рассказывали о животных, занесенных в Красную книгу, которых всеми силами пытаются спасти различные российские центры

Ольга Бузова призвала своих подписчиков заботиться о природе и животных

«Сейчас богатейшей флоры и фауны Северного Кавказа внесены в Красные Книги регионов и тщательно охраняются. А таких редких зверей как зубр, переднеазиатский леопард и каспийский тюлень бережет «Центр природы Кавказа» и занимается их восстановлением», - написала Оля.

По ее словам, люди на Земле живут не только для того, чтобы брать. Бузова пишет, что природу нужно уважать, заботиться и беречь.

Ольга Бузова призвала своих подписчиков заботиться о природе и животных

Также она поинтересовалась у подписчиков, удастся ли человечестве спасти некоторых животных от полного исчезновения, и многие ответили отрицательно.

В комментариях к посту пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни похвалили девушку в том, что она поднимает такие серьезные темы, а другие - наоборот, они напомнили звезде, что она покупает шубы из натуральных мехов, а потому не ей рассуждать на подобные вопросы.

Ольга Бузова призвала своих подписчиков заботиться о природе и животных

«Пост от человека, который покупает шубы из натурального меха», «Да уж, Вы, Ольга, больше всех "спасаете"...», «К чему это лицемерие, Бузова, сомневаюсь, что ты ходишь в синтепоне и покупаешь кожзам! Наверняка ты берешь все натуральное, куртки и сапоги из кож животных или шубы из натуральных мехов», - писали в комментариях фанаты.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:48
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