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Поклонники заметили призрачное лицо Жанны Фриске на семейном фото в Instagram

Родственники покойной певицы провели день памяти, после чего ее сестра Наталья опубликовала семейное фото в Instagram. Поклонники заметили на нем призрачное лицо Жанны Фриске, посетившей родной дом.

Близкие люди нашли здесь архивные сюжеты, которые считались утраченными из-за пожара. Они рассматривали их, сидя на диване, но в окне за их действиями наблюдал фантом звезды. Многие люди были поражены такими событиями, считая, что Жанна Фриске хочет связаться с ними, после чего посоветовали Наталье внимательно просмотреть кадры.

Поклонники заметили призрачное лицо Жанны Фриске на семейном фото в Instagram


Некоторые лица считают такое явление обычной оптической иллюзией, вызванной освещением. Пользователи сетей до сих пор тепло отзываются об исполнительнице, покорившей их своим творчеством, написав много позитивных сообщений ее семье.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:11
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