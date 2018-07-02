АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Анастасия Волочкова шокировала поклонников шпагатом на сене

Балерина не перестает удивлять своих поклонников необычными сюжетами, опубликовав новое фото в Instagram. Анастасия Волочкова шокировала их шпагатом на сене, получив много негативных сообщений в свой адрес.

Многие люди уже устали смотреть на растяжки звезды, сделанные в самых различных местах, но сейчас они заметили, что она позирует перед камерами сидя на высохшей траве. Кроме того, Анастасия Волочкова решила окунуться в нее с головой, чтобы дополнить образ.

Анастасия Волочкова шокировала поклонников шпагатом на сене


Пользователи сетей не стали стесняться в выражениях, так что артистке снова пришлось закрывать чат, чтобы не портить свои нервы. Многие особы сравнили ее с чучелом, стоящим на огороде, обратив внимание на обувь, напоминающую копыта животных.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:54
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борьбу за клиента банкирам-олигархам оплатит
Исследователь Валентин Дегтерев заметил возле
Наследница Кристины Орбакайте Клавдия восхитила
Майкл Дуглас гордится вышедшим из тюрьмы сыном
Поклонники раскритиковали Наташу Королеву из-за
Анастасия Волочкова шокировала поклонников
Сергей Светлаков станет судьей юмористического
В ЯНАО убийца 12 лет скрывался от полиции на
Ольга Бузова не стала слушать свою младшую сестру
Горбатый кит, запутавшийся в сетях, погиб на
Ани Лорак до сих пор выплачивает долги из-за
Мама «русской Барби» оказалась красивее дочки
Популярная артистка Ольга Лозовая умерла в
Ким Кардашьян на встрече с поклонниками
Модель Алену Кравец во время съемок шоу назвали
Бывший сотрудник NASA Кевин Кнут подтвердил
ВЦИОМ: Треть молодых россиян хотят уехать жить за
Нейроны могут жертовать старыми соединениями ради
Ученые: Красная рыба и киви помогут коже бороться
Пользователи Instagram считают, что поздравления
Исследователи обвинили потусторонние силы в
В Перу погибли три альпиниста во время
Виктория Лопырева расплакалась на стадионе после
Дмитрия Тарасова заподозрили в нетрадиционной
В сетях было опубликовано видео НЛО 11-летней
Два реальных НЛО поразили своим внешним видом
Ольга Бузова заплакала после победы сборной
В Великобритании провели репетицию похорон
Андрей Чуев признался, что называет свою
Путешественник во времени опубликовал видео с
Просмотреть все новости