Анастасия Волочкова шокировала поклонников шпагатом на сене

Многие люди уже устали смотреть на растяжки звезды, сделанные в самых различных местах, но сейчас они заметили, что она позирует перед камерами сидя на высохшей траве. Кроме того, Анастасия Волочкова решила окунуться в нее с головой, чтобы дополнить образ.Пользователи сетей не стали стесняться в выражениях, так что артистке снова пришлось закрывать чат, чтобы не портить свои нервы. Многие особы сравнили ее с чучелом, стоящим на огороде, обратив внимание на обувь, напоминающую копыта животных.