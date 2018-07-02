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Лада Дэнс без макияжа напугала поклонников

Некоторые подписчики довольно тактично отметили, что ранее популярной актрисе и певице Ладе Дэнс лучше не выкладывать подобные фото.

Лада Дэнс без макияжа напугала поклонников


Поклонники Лады Дэнс заявили, что певица без макияжа выглядит очень неестественно. Фанаты теряются в догадках - перестаралась ли артистка с пластическими операциями или причина в огромном количестве «уколов красоты». Исполнительница песен уже не так известна, как в девяностые годы, однако до сей поры ведет публичный образ жизни, при этом постоянно выкладывает в соцсети свои снимки.

Лада Дэнс без макияжа напугала поклонников


Недавнее фото, сделанное без макияжа, просто напугало фолловеров, которые просили удалить данную публикацию. Другие отметили, что певица без макияжа и с ним как будто два разных человека. Некоторые написали, что у Дэнс одно лицо с Натальей Штурм. Однако публикация в течение суток сумела собрать свыше 8 тысяч отметок «Мне нравится» и около 60 комментариев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:09
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