Австралиец был напуган видом 2-метрового питона в гараже

Мужчина панически боится рептилий, так что даже не ожидал, что одна особь решила устроить ему торжественные проводы и затаилась в помещении. Пострадавшая особа подходила к машине, но внезапно заметила неподвижный взгляд питона, получив сильный шок.Пока австралиец бился в истерике, незваный гость невозмутимо наблюдал за такими событиями. Спасатель забрал огромную змею и сообщил человеку, что она не опасна для жизни. Пресмыкающиеся не впадают в спячку после прихода холодов, а также становятся неактивными, питаясь пернатыми и их птенцами.