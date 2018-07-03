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Австралиец был напуган видом 2-метрового питона в гараже

Австралиец был напуган видом 2-метрового питона в гараже. Инцидент случился в Спрингвуде, когда он собирался ехать на работу.

Мужчина панически боится рептилий, так что даже не ожидал, что одна особь решила устроить ему торжественные проводы и затаилась в помещении. Пострадавшая особа подходила к машине, но внезапно заметила неподвижный взгляд питона, получив сильный шок.

Австралиец был напуган видом 2-метрового питона в гараже


Пока австралиец бился в истерике, незваный гость невозмутимо наблюдал за такими событиями. Спасатель забрал огромную змею и сообщил человеку, что она не опасна для жизни. Пресмыкающиеся не впадают в спячку после прихода холодов, а также становятся неактивными, питаясь пернатыми и их птенцами.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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