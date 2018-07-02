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В ЯНАО убийца 12 лет скрывался от полиции на свалках

В Ноябрьске, что в ЯНАО, арестовали подозреваемого в убийстве 12-летней давности. Почти все это время преступник скрывался от правосудия на свалках.

В ЯНАО убийца 12 лет скрывался от полиции на свалках


В 2006 году в городе Тарко-Сале обнаружили труп 43-летней хозяйки в ее собственном доме. Тогда же следствие установило, что она распивала алкоголь с жителем Бийска, работавшим вахтовым методом. Но по горячим следам арестовать подозреваемого не получилось: по словам его родных, он, прервав с ними всякие связи и порвав собственные документы, ушел жить на свалку. Иногда он менял «дислокацию», все так же останавливаясь на свалках других городов округа. Задержали же его в Ноябрьске, когда он перешел со свалки пожить в чужой гараж.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:54
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