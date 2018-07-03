На Филиппинах расстреляли мэра одного из городов

Погибший чиновник два года назад устроил позорный «парад», где участниками стали наркодилеры: подозреваемые в преступлениях, где замешаны наркотики, прошли перед собравшейся публикой. Наряду с этим не так давно правоохранительные органы Филиппин заподозрили самого мэра в связях с наркобизнесом.Чиновника расстреляли во время официальной церемонии поднятия флага у горсовета. В это время городские власти исполняли гимн страны. Пули попали мэру в грудь. Его экстренно госпитализировали, однако врачи оказались бессильными.Как предполагают местные полицейские, неустановленный пока преступник мог скрываться в 150 метрах от административного здания. Сейчас сотрудниками полиции Танаван оцеплен, сформирована спецгруппа по расследованию убийства.