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На Филиппинах расстреляли мэра одного из городов

Мэр филиппинского Танавана был расстрелян на официальной церемонии после публичного шествия наркодилеров.

На Филиппинах расстреляли мэра одного из городов


Погибший чиновник два года назад устроил позорный «парад», где участниками стали наркодилеры: подозреваемые в преступлениях, где замешаны наркотики, прошли перед собравшейся публикой. Наряду с этим не так давно правоохранительные органы Филиппин заподозрили самого мэра в связях с наркобизнесом.

Чиновника расстреляли во время официальной церемонии поднятия флага у горсовета. В это время городские власти исполняли гимн страны. Пули попали мэру в грудь. Его экстренно госпитализировали, однако врачи оказались бессильными.

Как предполагают местные полицейские, неустановленный пока преступник мог скрываться в 150 метрах от административного здания. Сейчас сотрудниками полиции Танаван оцеплен, сформирована спецгруппа по расследованию убийства.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 00:00
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