Российские ученые испытали генную терапию при лечении инфаркта

Благодаря методики с первым, происходит создание новых сосудов, вторым организовано превращение стволовых клеток в структуру мышечных волокон. Наше сердце представляет из себя удивительный орган, основная его особенность - постоянная работа, при этом из мозга на передаются управляющие сигналы. Все происходит с помощью так называемых - «клеток-водителей». Им свойственно расслабляться и напрягаться в нужный для них момент.При неправильном функционировании «клеток-водителей», возникает сердечная недостаточность, влекущая соответствующие проблемы с важным органом. В настоящее время хирурги пересаживают сердце только целиком. Благодаря генной терапии появляется возможность восстановления поврежденных сосудов без необходимости такой сложной операции. Все омертвевшие участки в тканях можно реанимировать и сделать работоспособными благодаря ДНК. Возможности и всю эффективность генной терапии уже испытали в лабораторных условиях на грызунах, при этом получен замечательный результат.Учеными был спровоцирован инфаркт у крыс, используя искусственный метод, а после, введены VEGF1465 и HGF. После проведения наблюдений за сердечной мышцей, выяснилось, что у подопытных полностью восстановилась ее функциональность. Все процессы проходили без образования рубцов и сопутствующих бляшек, которые характерны после случаев перенесения инфаркта. После проведения клинических исследований, российские ученые планируют применение терапии для всех больных.