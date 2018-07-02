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Пользователи Instagram считают, что поздравления Дмитрия Тарасова с выходом России в 1/4 финала лицемерны

Вчера сборная России по футболу произвела настоящий фурор, обыграв по пенальти сборную Испании и тем самым обеспечив себе выход в 1/4 финала Чемпионата мира. Поздравить с этим событием своих коллег решил игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

В своем микроблоге он поздравил всех с историческим событием и отдельно своих «братьев» Алексея и Антона Миранчуков, которые в отличии от него попали в сборную.

Пользователи Instagram считают, что поздравления Дмитрия Тарасова с выходом России в 1/4 финала лицемерны

Однако пользователи Сети, давно следящие за жизнью бывшего мужа Ольги Бузовой, заподозрили его в лукавстве. Им известно, как много футболист делал для того, чтобы получить возможность представлять страну на ЧМ-2018, однако Станислав Черчесов, являющийся тренером сборной, сделал выбор не в его пользу.

Многие уверены, что Дмитрий настолько завидует тем, кто сейчас играет за Россию, что на самом деле желает им скорейшего вылета, но никак не выход в финал Мундиаля.

«Я уверен, что вы, Дмитрий, не желаете победы своим коллегам! Потому что вас побрили с ЧМ-2018! И это мнение многих! Поэтому старайтесь скрывать свою лицемерную радость!», «Вот клоун. Всем уже давно все понятно. Вся Россия знает - лох сидит сейчас в Австрии и его душит жаба», - писали они в комментарих.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:03
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