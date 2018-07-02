В Польше нашли серьезные нарушения при заключении контрактов с Газпромом
Польская Высшая контрольная палата обнаружила признаки коррупционной составляющей - признав, что в 2009 году, министр экономики Польши Вальдемар Павляк не учел интересы своей страны и согласился со всеми предложениями Игоря Сечина на поставки газа.
Вальдемар Павляк, министр экономики Польши обвинен в неоправданном попустительстве российским интересам при заключении соглашения между правительством своей страны и Газпромом. Такое заключение предоставило прессе NIK (Высшая контрольная палата). Эти события происходили с 2008 по 2010 год.
Контракт включал условия на поставку в эту восточноевропейскую страну "голубого топлива" объемом 10 млрд кубометров. Не были учтены и основные принципы ведения переговоров: непрерывности поставок газа из России в Польшу и недопущение его дефицита в стране. С российской стороны переговоры вел Игорь Сечин; тогда переговоры считались успешными, так как договор предусматривал транспортировку газа в Польшу вплоть до 2022 года.
Вальдемар Павляк, министр экономики Польши обвинен в неоправданном попустительстве российским интересам при заключении соглашения между правительством своей страны и Газпромом. Такое заключение предоставило прессе NIK (Высшая контрольная палата). Эти события происходили с 2008 по 2010 год.
Контракт включал условия на поставку в эту восточноевропейскую страну "голубого топлива" объемом 10 млрд кубометров. Не были учтены и основные принципы ведения переговоров: непрерывности поставок газа из России в Польшу и недопущение его дефицита в стране. С российской стороны переговоры вел Игорь Сечин; тогда переговоры считались успешными, так как договор предусматривал транспортировку газа в Польшу вплоть до 2022 года.
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Добавил: Valeriy Вчера, 23:10