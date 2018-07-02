В Польше нашли серьезные нарушения при заключении контрактов с Газпромом

Вальдемар Павляк, министр экономики Польши обвинен в неоправданном попустительстве российским интересам при заключении соглашения между правительством своей страны и Газпромом. Такое заключение предоставило прессе NIK (Высшая контрольная палата). Эти события происходили с 2008 по 2010 год.Контракт включал условия на поставку в эту восточноевропейскую страну "голубого топлива" объемом 10 млрд кубометров. Не были учтены и основные принципы ведения переговоров: непрерывности поставок газа из России в Польшу и недопущение его дефицита в стране. С российской стороны переговоры вел Игорь Сечин; тогда переговоры считались успешными, так как договор предусматривал транспортировку газа в Польшу вплоть до 2022 года.