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В Польше нашли серьезные нарушения при заключении контрактов с Газпромом

Польская Высшая контрольная палата обнаружила признаки коррупционной составляющей - признав, что в 2009 году, министр экономики Польши Вальдемар Павляк не учел интересы своей страны и согласился со всеми предложениями Игоря Сечина на поставки газа.

Вальдемар Павляк, министр экономики Польши обвинен в неоправданном попустительстве российским интересам при заключении соглашения между правительством своей страны и Газпромом. Такое заключение предоставило прессе NIK (Высшая контрольная палата). Эти события происходили с 2008 по 2010 год.

В Польше нашли серьезные нарушения при заключении контрактов с Газпромом


Контракт включал условия на поставку в эту восточноевропейскую страну "голубого топлива" объемом 10 млрд кубометров. Не были учтены и основные принципы ведения переговоров: непрерывности поставок газа из России в Польшу и недопущение его дефицита в стране. С российской стороны переговоры вел Игорь Сечин; тогда переговоры считались успешными, так как договор предусматривал транспортировку газа в Польшу вплоть до 2022 года.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 23:10
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