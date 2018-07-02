Дмитрия Тарасова заподозрили в нетрадиционной ориентации

«Поздравляю всех с историческим событием - выходом России в 1/4 финала! И отдельно своих братьев Алексея и Антона Миранчуков», - написал он в своем микроблоге.

«Чересчур сладенько эти мужики относятся друг к другу. Наверняка скоро будет фото тройного поцелуя, а там и хоум видос», «Одно дело называть, а другое дело больше половины своих постов посвящать своим «братишкам» украшая все это смайликами с сердцами и поцелуями. Ну не по мужски это», «Ну правда , слишком приторно, для мужчин», - писали они.

Ответ от «братьев» не заставил себя долго ждать, и в комментариях под публикацией они ответили: «Спасибо братик».Казалось бы, ничего такого, вот только поздравление Дмитрия и благодарность Миранчуков показались подписчикам футболиста слишком слащавыми и подходящими не для серьезных мужчин, а для представителей нетрадиционной ориентации.Поэтому в комментариях пользователи Сети развили эту тему и обсудили отношения между братьями и Тарасовым, у которого, к слову, совсем скоро появится второй ребенок, и три брака за спиной.