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Дмитрия Тарасова заподозрили в нетрадиционной ориентации

Бывший супруг ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, поздравил своих коллег и друзей с победой над сборной Испании и выходом в 1/4 финала в Чемпионате мира по футболу.

«Поздравляю всех с историческим событием - выходом России в 1/4 финала! И отдельно своих братьев Алексея и Антона Миранчуков», - написал он в своем микроблоге.

Дмитрия Тарасова заподозрили в нетрадиционной ориентации

Ответ от «братьев» не заставил себя долго ждать, и в комментариях под публикацией они ответили: «Спасибо братик».

Казалось бы, ничего такого, вот только поздравление Дмитрия и благодарность Миранчуков показались подписчикам футболиста слишком слащавыми и подходящими не для серьезных мужчин, а для представителей нетрадиционной ориентации.

Дмитрия Тарасова заподозрили в нетрадиционной ориентации

Поэтому в комментариях пользователи Сети развили эту тему и обсудили отношения между братьями и Тарасовым, у которого, к слову, совсем скоро появится второй ребенок, и три брака за спиной.

«Чересчур сладенько эти мужики относятся друг к другу. Наверняка скоро будет фото тройного поцелуя, а там и хоум видос», «Одно дело называть, а другое дело больше половины своих постов посвящать своим «братишкам» украшая все это смайликами с сердцами и поцелуями. Ну не по мужски это», «Ну правда , слишком приторно, для мужчин», - писали они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:37
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