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Японская технология переработки отходов будет внедрена в Приморье

Преобразовывать отходы в состав из органических удобрений, может специальная бактерия, которую учатся применять в Приморье, используя современные технологии в области переработки мусора. У же в скором времени, биотходы региона начнут уничтожать с применением новой разработки Японцев. Сам процесс переработки мусора доверят специальной бактерии, особенность которой в «переваривании» всех нечистот путем формирования органически чистого удобрения. Разработка технологии принадлежит специалистам из японской корпорации Sawayama Corporation.

Чтобы понять эффективность и целесообразность применения данной методики на территории России и Приморья, японскими экспертами предлагается апробирование ее на практике, в рабочих процессах нескольких предприятий. До начала опытных испытаний, необходимо точно определиться, с каким придется иметь дело материалом. Уже запланировано проведение наблюдений, в условиях лаборатории, специалисты проследят взаимодействие бактерий и образцов отходов.
Японская технология переработки отходов будет внедрена в Приморье


На следующем этапе будет принято окончательное решение о возможности применения технологии на практике. Из более ранних сообщений известно, что в стране восходящего солнца, к 2020 году, намерены активно внедрять летающие машины. Данные технологии уже отмечены, как первоочередное перспективное направление.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:40
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