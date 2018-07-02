Японская технология переработки отходов будет внедрена в Приморье

Чтобы понять эффективность и целесообразность применения данной методики на территории России и Приморья, японскими экспертами предлагается апробирование ее на практике, в рабочих процессах нескольких предприятий. До начала опытных испытаний, необходимо точно определиться, с каким придется иметь дело материалом. Уже запланировано проведение наблюдений, в условиях лаборатории, специалисты проследят взаимодействие бактерий и образцов отходов.На следующем этапе будет принято окончательное решение о возможности применения технологии на практике. Из более ранних сообщений известно, что в стране восходящего солнца, к 2020 году, намерены активно внедрять летающие машины. Данные технологии уже отмечены, как первоочередное перспективное направление.