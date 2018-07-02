Сергей Светлаков станет судьей юмористического телешоу на СТС

Представители СТС отметили, что на роль судьи юмористического шоу уже утвержден Сергей Светлаков, а продюсером выступает сценарист и комик Александр Незлобин. Согласно условиям программы, 4 приглашенные звезды будут участвовать в одной общей импровизации, а также в каждой персонально, при этом, не зная в какой именно роли предстанут перед зрителями. По признанию авторов передачи, в ней появится значительно больше пародий и элементов импровизации на актуальные события.Светлаков сможет в любой момент нажать на кнопку, остановив тем самым происходящее на сцене. Именно Сергей должен выбирать того артиста, чья импровизация была интереснее. Сложность судейства в том, что Светлаков будет оценивать своих друзей и коллег по цеху.