Пользователи сетей были напуганы видео с зависшим над дорогой НЛО

В сюжете видно, что человек спокойно едет по трассе, но внезапно в небе появляется корабль пришельцев, имеющий внушительные размеры. Он решил немного остановиться, чтобы осмотреть окрестности, а также имел форму летающей тарелки. После просмотра юзеры устроили небольшую дискуссию, так как многие люди не сомневались в реальности существования НЛО.Скептики предположили, что это может быть земной аналог, хотя в последнее время устройства часто фиксируют появление гуманоидов. Раньше американцы тоже снимали аппарат из салона машины, когда он появился перед глазами шокированной пары.