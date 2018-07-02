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Пользователи сетей были напуганы видео с зависшим над дорогой НЛО

Пользователи сетей были напуганы видео с зависшим над дорогой НЛО. Реальный внеземной объект зафиксировал видеорегистратор автомобиля американца во время движения.

Пользователи сетей были напуганы видео с зависшим над дорогой НЛО


В сюжете видно, что человек спокойно едет по трассе, но внезапно в небе появляется корабль пришельцев, имеющий внушительные размеры. Он решил немного остановиться, чтобы осмотреть окрестности, а также имел форму летающей тарелки. После просмотра юзеры устроили небольшую дискуссию, так как многие люди не сомневались в реальности существования НЛО.



Скептики предположили, что это может быть земной аналог, хотя в последнее время устройства часто фиксируют появление гуманоидов. Раньше американцы тоже снимали аппарат из салона машины, когда он появился перед глазами шокированной пары.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30
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