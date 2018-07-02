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Ольга Бузова заплакала после победы сборной России в матче против Испании

Популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова не смогла сдержать слез после того, как сборная России одержала победу над Испанией в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.

Девушка вместе с другими болельщиками следила за игрой российских футболистов, и уже спустя несколько минут после ее завершения опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео с поздравлениями.

Ольга Бузова заплакала после победы сборной России в матче против Испании

Не скрывая слез радости, теледива неоднократно сказала «спасибо» сборной, а также Артему Дзюбе и Игорю Акинфееву, которые привели свою команду к победе и вывели страну в 1/4 финала.

В завершении своих слов, Оля послала футболистам и своим подписчикам воздушный поцелуй и повторила, что сборная России – лучшая.

Стоит сказать, что многие подписчики поддержали Бузову. В комментариях к публикации они подлились своими послематчевыми впечатлениями.

«Молодцы!!! Мы 32 года не выходили в плей-офф, а тут в 1\4!», «Ура, Олечка, миру нужен чемпион и это Россия!!! Мы лучшие, Россия вот где есть сила! Россия непобедима!», «Да! Акинфеев красавчик!», - писали они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:18
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