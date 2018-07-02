Ольга Бузова заплакала после победы сборной России в матче против Испании

«Молодцы!!! Мы 32 года не выходили в плей-офф, а тут в 1\4!», «Ура, Олечка, миру нужен чемпион и это Россия!!! Мы лучшие, Россия вот где есть сила! Россия непобедима!», «Да! Акинфеев красавчик!», - писали они.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 1 Июл 2018 в 9:44 PDT

Девушка вместе с другими болельщиками следила за игрой российских футболистов, и уже спустя несколько минут после ее завершения опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео с поздравлениями.Не скрывая слез радости, теледива неоднократно сказала «спасибо» сборной, а также Артему Дзюбе и Игорю Акинфееву, которые привели свою команду к победе и вывели страну в 1/4 финала.В завершении своих слов, Оля послала футболистам и своим подписчикам воздушный поцелуй и повторила, что сборная России – лучшая.Стоит сказать, что многие подписчики поддержали Бузову. В комментариях к публикации они подлились своими послематчевыми впечатлениями.