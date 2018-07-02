Уфолог Линда Миллер запечатлела на камеру полет НЛО над Калифорнией

Американка делала снимки ночного неба и зафиксировала внеземной корабль внушительных размеров, который предпочел скрываться от людей на большой высоте. После увеличения кадров она заметила, что технология гуманоидов имеет огромный хвост, а также излучает сильное свечение, не характерное для НЛО.Свидетельница события решила показать материалы людям, а также передала их своих коллегам. Многие юзеры считают, что в кадр попала звезда или пролетающая комета, которая была принята экспертом за визит космических гостей.