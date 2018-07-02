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Уфолог Линда Миллер запечатлела на камеру полет НЛО над Калифорнией

Уфолог Линда Миллер запечатлела на камеру полет НЛО над Калифорнией. Она опубликовала ролик в сетях, а также была удивлена необычной формой объекта.

Уфолог Линда Миллер запечатлела на камеру полет НЛО над Калифорнией


Американка делала снимки ночного неба и зафиксировала внеземной корабль внушительных размеров, который предпочел скрываться от людей на большой высоте. После увеличения кадров она заметила, что технология гуманоидов имеет огромный хвост, а также излучает сильное свечение, не характерное для НЛО.



Свидетельница события решила показать материалы людям, а также передала их своих коллегам. Многие юзеры считают, что в кадр попала звезда или пролетающая комета, которая была принята экспертом за визит космических гостей.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
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