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Леонардо да Винчи после контактов с пришельцами изображал их на своих картинах

Американские эксперты ознакомились с биографией художника и сделали интересные выводы. Они считают, что Леонардо да Винчи после контактов с пришельцами изображал их на своих картинах.

Исследователи не сомневаются, что гений общался с древними представителями внеземных цивилизаций, после чего зашифровывал их изображения в своих работах. Благодаря раскрытию секретных кодов им удалось заметить НЛО, а также были найдены другие особенности, связанные с влиянием гуманоидов.

Леонардо да Винчи после контактов с пришельцами изображал их на своих картинах


Художник рисовал храм с цветком лотоса в сюжете, связанном с поклонением волхвов, что явно относится к инопланетянам. Затем внимание уфологов сосредоточилось на загадочных фигурах вместе с технологиями, скрывающихся за спиной Мадонны в скалах.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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