Леонардо да Винчи после контактов с пришельцами изображал их на своих картинах
Американские эксперты ознакомились с биографией художника и сделали интересные выводы. Они считают, что Леонардо да Винчи после контактов с пришельцами изображал их на своих картинах.
Исследователи не сомневаются, что гений общался с древними представителями внеземных цивилизаций, после чего зашифровывал их изображения в своих работах. Благодаря раскрытию секретных кодов им удалось заметить НЛО, а также были найдены другие особенности, связанные с влиянием гуманоидов.
Художник рисовал храм с цветком лотоса в сюжете, связанном с поклонением волхвов, что явно относится к инопланетянам. Затем внимание уфологов сосредоточилось на загадочных фигурах вместе с технологиями, скрывающихся за спиной Мадонны в скалах.
Исследователи не сомневаются, что гений общался с древними представителями внеземных цивилизаций, после чего зашифровывал их изображения в своих работах. Благодаря раскрытию секретных кодов им удалось заметить НЛО, а также были найдены другие особенности, связанные с влиянием гуманоидов.
Художник рисовал храм с цветком лотоса в сюжете, связанном с поклонением волхвов, что явно относится к инопланетянам. Затем внимание уфологов сосредоточилось на загадочных фигурах вместе с технологиями, скрывающихся за спиной Мадонны в скалах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30