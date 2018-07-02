АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Ким Кардашьян на встрече с поклонниками «засветила» глубокое декольте

Ким Кардашьян, являющаяся звездой американского реалити-шоу и известной моделью, встретилась с поклонниками, выигравшими конкурс от знаменитости. На данной встрече девушка «засветила» глубокое декольте, чем очень порадовала фанатов.

Ким Кардашьян на встрече с поклонниками «засветила» глубокое декольте


В Лос-Анджелесе 20 июня Ким Кардашьян открыла свой первый косметический бутик KKW Beauty Pop-Up Shop. После торжественного открытия звезда утроила конкурс, где фанатам выпал шанс лично встретиться с Ким, а также побеседовать со своим кумиром. Кардашьян приехала на мероприятие вместе со своей мамой Крис Дженнер.

Ким Кардашьян на встрече с поклонниками «засветила» глубокое декольте


Фанаты, которые с очень ожидали встречи со своей любимицей, были приятно удивлены, когда девушка появилась в облегающем наряде с глубоким декольте. Отмечается, что Ким Кардашьян имеет свой фирменный стиль, предпочитая женственные сексуальные наряды.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Валерия нашла особое место для покоя и
Борьбу за клиента банкирам-олигархам оплатит
Исследователь Валентин Дегтерев заметил возле
Наследница Кристины Орбакайте Клавдия восхитила
Майкл Дуглас гордится вышедшим из тюрьмы сыном
Поклонники раскритиковали Наташу Королеву из-за
Анастасия Волочкова шокировала поклонников
Сергей Светлаков станет судьей юмористического
В ЯНАО убийца 12 лет скрывался от полиции на
Ольга Бузова не стала слушать свою младшую сестру
Горбатый кит, запутавшийся в сетях, погиб на
Ани Лорак до сих пор выплачивает долги из-за
Мама «русской Барби» оказалась красивее дочки
Популярная артистка Ольга Лозовая умерла в
Ким Кардашьян на встрече с поклонниками
Модель Алену Кравец во время съемок шоу назвали
Бывший сотрудник NASA Кевин Кнут подтвердил
ВЦИОМ: Треть молодых россиян хотят уехать жить за
Нейроны могут жертовать старыми соединениями ради
Ученые: Красная рыба и киви помогут коже бороться
Пользователи Instagram считают, что поздравления
Исследователи обвинили потусторонние силы в
В Перу погибли три альпиниста во время
Виктория Лопырева расплакалась на стадионе после
Дмитрия Тарасова заподозрили в нетрадиционной
В сетях было опубликовано видео НЛО 11-летней
Два реальных НЛО поразили своим внешним видом
Ольга Бузова заплакала после победы сборной
В Великобритании провели репетицию похорон
Андрей Чуев признался, что называет свою
Просмотреть все новости