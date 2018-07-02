Ким Кардашьян на встрече с поклонниками «засветила» глубокое декольте
Ким Кардашьян, являющаяся звездой американского реалити-шоу и известной моделью, встретилась с поклонниками, выигравшими конкурс от знаменитости. На данной встрече девушка «засветила» глубокое декольте, чем очень порадовала фанатов.
В Лос-Анджелесе 20 июня Ким Кардашьян открыла свой первый косметический бутик KKW Beauty Pop-Up Shop. После торжественного открытия звезда утроила конкурс, где фанатам выпал шанс лично встретиться с Ким, а также побеседовать со своим кумиром. Кардашьян приехала на мероприятие вместе со своей мамой Крис Дженнер.
Фанаты, которые с очень ожидали встречи со своей любимицей, были приятно удивлены, когда девушка появилась в облегающем наряде с глубоким декольте. Отмечается, что Ким Кардашьян имеет свой фирменный стиль, предпочитая женственные сексуальные наряды.