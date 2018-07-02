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Популярная артистка Ольга Лозовая умерла в Санкт-Петербурге

Заслуженная артистка РФ Ольга Лозовая скончалась в Санкт-Петербурге в 46 лет. Длительное время она страдала от серьезной болезни.

Популярная артистка Ольга Лозовая умерла в Санкт-Петербурге


Ольга Лозовая начала свою профессиональную карьеру в Волгограде, а затем работала в Томске. В 1999 году популярная артистка переехала в Санкт-Петербург. В Театр музыкальной комедии она прошла очень жесткий конкурсный отбор. Успех не заставил долго ждать, через некоторое время, женщина стала ведущей артисткой. Поклонники массово приходили насладиться творчеством Ольги.

Популярная артистка Ольга Лозовая умерла в Санкт-Петербурге


Она сочетала в себе различные черты, которые редко встречаются в одном человеке. Лозовая обладала приятным вокалом, качественно умела играть драматические роли, а также замечательно танцевала, что делало ее чрезвычайно востребованной. В театре очень сожалеют о случившемся, а также оставили скорбные комментарии на сайте.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:31
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