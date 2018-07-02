Популярная артистка Ольга Лозовая умерла в Санкт-Петербурге

Ольга Лозовая начала свою профессиональную карьеру в Волгограде, а затем работала в Томске. В 1999 году популярная артистка переехала в Санкт-Петербург. В Театр музыкальной комедии она прошла очень жесткий конкурсный отбор. Успех не заставил долго ждать, через некоторое время, женщина стала ведущей артисткой. Поклонники массово приходили насладиться творчеством Ольги.Она сочетала в себе различные черты, которые редко встречаются в одном человеке. Лозовая обладала приятным вокалом, качественно умела играть драматические роли, а также замечательно танцевала, что делало ее чрезвычайно востребованной. В театре очень сожалеют о случившемся, а также оставили скорбные комментарии на сайте.