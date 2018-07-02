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Адам Сэндлер своим появлением на свадьбе обрадовал молодоженов

Поклонники известного американского актера решили отправить Адаму Сэндлеру приглашение на свадьбу. Молодожены не подозревали, что Сэндлер станет гостем на их празднике.

Адам Сэндлер своим появлением на свадьбе обрадовал молодоженов


Сэндлер обрадовал поклонников своим появлением на их свадьбе. Как стало известно, Адам отклонил приглашение фанатов на свадьбу, потому что на этот день у него были другие планы. В результате он успел на некоторое время заскочить в кафе, где проходило торжество. Комедийный актер не наряжался в строгий костюм, а приехал на свадьбу в красных шортах и белой футболке. Молодожены от необычного «подарка» были просто в восторге. Влюбленная пара является поклонниками творчества Сэндлера и он с радостью сфотографировался с ними.

Адам Сэндлер своим появлением на свадьбе обрадовал молодоженов


Супруги в интервью рассказали, что актер, появившись на торжестве, их очень порадовал. Они довольны, что Адам сделал их самый счастливый день в жизни еще интереснее.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
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