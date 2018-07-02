Адам Сэндлер своим появлением на свадьбе обрадовал молодоженов

Сэндлер обрадовал поклонников своим появлением на их свадьбе. Как стало известно, Адам отклонил приглашение фанатов на свадьбу, потому что на этот день у него были другие планы. В результате он успел на некоторое время заскочить в кафе, где проходило торжество. Комедийный актер не наряжался в строгий костюм, а приехал на свадьбу в красных шортах и белой футболке. Молодожены от необычного «подарка» были просто в восторге. Влюбленная пара является поклонниками творчества Сэндлера и он с радостью сфотографировался с ними.Супруги в интервью рассказали, что актер, появившись на торжестве, их очень порадовал. Они довольны, что Адам сделал их самый счастливый день в жизни еще интереснее.