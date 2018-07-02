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ВЦИОМ: Треть молодых россиян хотят уехать жить за границу

По данным ВЦИОМ, треть часть молодежи в возрасте до 24 лет мечтает покинуть страну. По мнению социологов, это происходит из-за экономической неустроенности большей части молодежи.

С 1990 года по 2018 год, по данным ВЦИОМ, количество людей которые не хотят переселяться в иную страну выросло на 11% (до 81%). При этом, наиболее деятельная молодежь, наоборот, хочет уехать из страны. Возраст этих молодых людей составляет от 18 до 24 лет за предыдущие 4 года доля таких молодых людей выросла на 10%.

ВЦИОМ: Треть молодых россиян хотят уехать жить за границу


По мнению социологов, это происходит из-за общего положения с провозглашенными ценностями, когда вместо перспективы роста предлагаются пропагандистские клише по которым необходимо равняться на прошлое. Однако, считают специалисты, это предложение не встречает большого энтузиазма у молодежи, потому что экономических успехов нет, падает промпроизводство (-23% за год), растет безработица (до 5,2 млн человек), снижается размер реальной зарплаты (на 7% по данным Росстата).
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:26
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