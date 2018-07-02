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Олег Майами показал поклонникам новую девушку

Певец Олег Майами в Instagram выложил фотографию, на которой он запечатлён с новой девушкой. Исполнитель буквально взбудоражил соцсети новостью о его очередной пассии.

Олег Майами показал поклонникам новую девушку


На этот раз Олег Майами заинтриговал своих поклонников интимной фотографией, которая была сделана на борту белоснежной яхты с новой девушкой. Согласно геолокации к фотографии, звезда отдыхает на греческом острове Спеце в компании загадочной и очаровательной брюнетки.

Очередная пассия Олега Майами осталась неизвестной, потому что на фотографии её лица не видно, так как девушка стоит задом, одетая в чёрный купальник, а её спину украшает татуировка. Подписчикам певца опознать девушку пока не удалось.

В комментариях к фотографии поклонники Олега продолжают гадать, кто же эта таинственная незнакомка. В последнее время певцу приписывали отношения с несколькими известными красотками, в их числе певица Ольга Серябкина и телеведущая Настя Ивлеева.

Олег Майами показал поклонникам новую девушку
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:09
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