Олег Майами показал поклонникам новую девушку

На этот раз Олег Майами заинтриговал своих поклонников интимной фотографией, которая была сделана на борту белоснежной яхты с новой девушкой. Согласно геолокации к фотографии, звезда отдыхает на греческом острове Спеце в компании загадочной и очаровательной брюнетки.Очередная пассия Олега Майами осталась неизвестной, потому что на фотографии её лица не видно, так как девушка стоит задом, одетая в чёрный купальник, а её спину украшает татуировка. Подписчикам певца опознать девушку пока не удалось.В комментариях к фотографии поклонники Олега продолжают гадать, кто же эта таинственная незнакомка. В последнее время певцу приписывали отношения с несколькими известными красотками, в их числе певица Ольга Серябкина и телеведущая Настя Ивлеева.