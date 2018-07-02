Андрей Чуев признался, что называет свою 19-летнюю жену дочерью

«Вот лежим с дочерью! Я толстый, а дочь любит меня по-прежнему. Говорит, что я хороший. Дочь, я хороший?», - говорит в ролике Андрей.

Стоит отметить, что многих пользователей социальной сети Instagram удивляет тот факт, что девушка согласилась жить с мужчиной, разница в возрасте с которым у нее 17 лет. По их мнению, она вполне могла бы быть его дочерью, но никак не женой.А недавно молодой человек шокировал их новостью о том, что иногда называет свою молодую супругу дочерью. В своем микроблоге он разместил видео, в котором порассуждал на эту тему.Стоит отметить, что после просмотра публикации подписчики назвали Чуева «извращенцем», поскольку только такой человек мог додуматься называть жену дочерью, а после идти с ней в постель и заниматься «волшебством».Однако нашлись и те, кто отнесся к словам молодого человека с юмором. Такие фанаты пожелали ему долгих и счастливых лет в браке, а также скорейшего появления на свет наследников.