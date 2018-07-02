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Андрей Чуев признался, что называет свою 19-летнюю жену дочерью

Вот уже больше года 36-летний экс-участник телепроекта «Дом-2» Андрей Чуев счастлив в браке с 19-летней Викторией из Донецка.

Стоит отметить, что многих пользователей социальной сети Instagram удивляет тот факт, что девушка согласилась жить с мужчиной, разница в возрасте с которым у нее 17 лет. По их мнению, она вполне могла бы быть его дочерью, но никак не женой.

Андрей Чуев признался, что называет свою 19-летнюю жену дочерью

А недавно молодой человек шокировал их новостью о том, что иногда называет свою молодую супругу дочерью. В своем микроблоге он разместил видео, в котором порассуждал на эту тему.

«Вот лежим с дочерью! Я толстый, а дочь любит меня по-прежнему. Говорит, что я хороший. Дочь, я хороший?», - говорит в ролике Андрей.

Стоит отметить, что после просмотра публикации подписчики назвали Чуева «извращенцем», поскольку только такой человек мог додуматься называть жену дочерью, а после идти с ней в постель и заниматься «волшебством».

Однако нашлись и те, кто отнесся к словам молодого человека с юмором. Такие фанаты пожелали ему долгих и счастливых лет в браке, а также скорейшего появления на свет наследников.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:01
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